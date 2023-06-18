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Капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ начался в Москве - РИА Новости, 21.06.2023
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11:56 18.06.2023 (обновлено: 10:51 21.06.2023)
https://ria.ru/20230618/kapremont-1879496327.html
Капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ начался в Москве
Капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ начался в Москве - РИА Новости, 21.06.2023
Капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ начался в Москве
Капитальный ремонт павильона №546 начался на ВДНХ, там расположен исторически ценный и градоформирующий объект – Дом связи, завершить работы планируется до... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-18T11:56
2023-06-21T10:51
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Капитальный ремонт павильона №546 начался на ВДНХ, там расположен исторически ценный и градоформирующий объект – Дом связи, завершить работы планируется до конца этого года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "На ВДНХ начался капитальный ремонт павильона №546. Там расположен исторически ценный и градоформирующий объект — Дом связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе капремонта специалисты заменят кровлю и водосточную систему здания, усилят несущие конструкции и создадут отдельный выход из подвала. Также перепланируют строение, заменят внутренние инженерные системы и проложат наружные. Кроме того, пройдут работы по внутренней отделке, установят новые окна и двери, отреставрируют и воссоздадут лепной декор. Также в ходе ремонта благоустроят территорию, прилегающую к Дому связи. Завершить работы планируется до конца 2023 года.
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москва, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВДНХ

Капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ начался в Москве

© Фото : пресс-служба ВДНХДом связи на ВДНХ
Дом связи на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : пресс-служба ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Капитальный ремонт павильона №546 начался на ВДНХ, там расположен исторически ценный и градоформирующий объект – Дом связи, завершить работы планируется до конца этого года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"На ВДНХ начался капитальный ремонт павильона №546. Там расположен исторически ценный и градоформирующий объект — Дом связи", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Вчера, 13:15
Отмечается, что в ходе капремонта специалисты заменят кровлю и водосточную систему здания, усилят несущие конструкции и создадут отдельный выход из подвала. Также перепланируют строение, заменят внутренние инженерные системы и проложат наружные. Кроме того, пройдут работы по внутренней отделке, установят новые окна и двери, отреставрируют и воссоздадут лепной декор.
Также в ходе ремонта благоустроят территорию, прилегающую к Дому связи. Завершить работы планируется до конца 2023 года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВДНХ
 
 
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