https://ria.ru/20230618/kapremont-1879496327.html

Капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ начался в Москве

Капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ начался в Москве - РИА Новости, 21.06.2023

Капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ начался в Москве

Капитальный ремонт павильона №546 начался на ВДНХ, там расположен исторически ценный и градоформирующий объект – Дом связи, завершить работы планируется до... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-18T11:56

2023-06-18T11:56

2023-06-21T10:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

вднх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879500063_0:66:1000:629_1920x0_80_0_0_83d5c29f47e95b9dcfbf75f9108c3ca2.jpg

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Капитальный ремонт павильона №546 начался на ВДНХ, там расположен исторически ценный и градоформирующий объект – Дом связи, завершить работы планируется до конца этого года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "На ВДНХ начался капитальный ремонт павильона №546. Там расположен исторически ценный и градоформирующий объект — Дом связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе капремонта специалисты заменят кровлю и водосточную систему здания, усилят несущие конструкции и создадут отдельный выход из подвала. Также перепланируют строение, заменят внутренние инженерные системы и проложат наружные. Кроме того, пройдут работы по внутренней отделке, установят новые окна и двери, отреставрируют и воссоздадут лепной декор. Также в ходе ремонта благоустроят территорию, прилегающую к Дому связи. Завершить работы планируется до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230620/kapremont-1879329908.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вднх