https://ria.ru/20230618/kaliningrad-1879008835.html
В Калининграде откроется Дом молодежи
В Калининграде откроется Дом молодежи - РИА Новости, 18.06.2023
В Калининграде откроется Дом молодежи
Дом молодежи откроется в Калининграде в сентябре, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:53
2023-06-18T16:53
2023-06-18T16:54
общество
калининград
ксения разуваева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a22c94a29a2affc232463237872eb51a.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дом молодежи откроется в Калининграде в сентябре, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем телеграм-канале. "Благодаря реализуемой Росмолодёжью программе "Регион для молодых" в Калининграде на Октябрьской улице уже в сентябре отроет свои двери Дом молодёжи", - написала она. Разуваева отметила, что сейчас в здании будущего Дома молодежи проводят реставрационные и ремонтные работы.
https://ria.ru/20230613/molodezh-1877857791.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_f9d3f290f01f9832a2fe58822586f9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калининград, ксения разуваева
Общество, Калининград, Ксения Разуваева
В Калининграде откроется Дом молодежи
Глава Росмолодежи Разуваева: в Калининграде в сентябре откроется Дом молодежи