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В Калининграде откроется Дом молодежи - РИА Новости, 18.06.2023
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16:53 18.06.2023 (обновлено: 16:54 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/kaliningrad-1879008835.html
В Калининграде откроется Дом молодежи
В Калининграде откроется Дом молодежи - РИА Новости, 18.06.2023
В Калининграде откроется Дом молодежи
Дом молодежи откроется в Калининграде в сентябре, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:53
2023-06-18T16:54
общество
калининград
ксения разуваева
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дом молодежи откроется в Калининграде в сентябре, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем телеграм-канале. "Благодаря реализуемой Росмолодёжью программе "Регион для молодых" в Калининграде на Октябрьской улице уже в сентябре отроет свои двери Дом молодёжи", - написала она. Разуваева отметила, что сейчас в здании будущего Дома молодежи проводят реставрационные и ремонтные работы.
https://ria.ru/20230613/molodezh-1877857791.html
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общество, калининград, ксения разуваева
Общество, Калининград, Ксения Разуваева
В Калининграде откроется Дом молодежи

Глава Росмолодежи Разуваева: в Калининграде в сентябре откроется Дом молодежи

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Центр Калининграда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дом молодежи откроется в Калининграде в сентябре, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем телеграм-канале.
"Благодаря реализуемой Росмолодёжью программе "Регион для молодых" в Калининграде на Октябрьской улице уже в сентябре отроет свои двери Дом молодёжи", - написала она.
Разуваева отметила, что сейчас в здании будущего Дома молодежи проводят реставрационные и ремонтные работы.
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ОбществоКалининградКсения Разуваева
 
 
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