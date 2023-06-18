https://ria.ru/20230618/kaliningrad-1879008835.html

В Калининграде откроется Дом молодежи

В Калининграде откроется Дом молодежи - РИА Новости, 18.06.2023

В Калининграде откроется Дом молодежи

Дом молодежи откроется в Калининграде в сентябре, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:53

2023-06-18T16:53

2023-06-18T16:54

общество

калининград

ксения разуваева

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дом молодежи откроется в Калининграде в сентябре, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем телеграм-канале. "Благодаря реализуемой Росмолодёжью программе "Регион для молодых" в Калининграде на Октябрьской улице уже в сентябре отроет свои двери Дом молодёжи", - написала она. Разуваева отметила, что сейчас в здании будущего Дома молодежи проводят реставрационные и ремонтные работы.

https://ria.ru/20230613/molodezh-1877857791.html

калининград

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Дарья Буймова

общество, калининград, ксения разуваева