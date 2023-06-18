В Херсонской области ведется обеззараживание ранее затопленных районов
Алексеенко: в зоне подтоплений в Херсонской области ведется обеззараживание
Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали около тысячи павших животных в зоне подтоплений в Херсонской области, сразу проводится обеззараживание мест их гибели во избежание распространения инфекции, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Число погибших в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек, сообщил ранее Алексеенко.
"Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали уже около тысячи павших животных. Сразу проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций.
Техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов", - написал Алексеенко в телеграм-канале.
По его словам, энергетики подключили все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе (кроме 1 в Корсунке), в Алешковском сегодня восстановили 4 трансформаторные подстанции (ТП), в Голопристанском - 3 ТП. Дома и объекты подключаются по мере их просушки.
В области уже вакцинировано 2380 человек. Выплата компенсаций по 10 тысяч идет во всех ПВРах (пунктах временного размещения), Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе, сообщил Алексеенко.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.