https://ria.ru/20230618/kakhovskayages-1879032073.html

В Херсонской области ведется обеззараживание ранее затопленных районов

В Херсонской области ведется обеззараживание ранее затопленных районов - РИА Новости, 18.06.2023

В Херсонской области ведется обеззараживание ранее затопленных районов

Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали около тысячи павших животных в зоне подтоплений в Херсонской области, сразу проводится... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T22:08

2023-06-18T22:08

2023-06-18T22:08

херсонская область

россия

новая каховка

андрей алексеенко

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали около тысячи павших животных в зоне подтоплений в Херсонской области, сразу проводится обеззараживание мест их гибели во избежание распространения инфекции, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Число погибших в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек, сообщил ранее Алексеенко. "Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали уже около тысячи павших животных. Сразу проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций. Техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов", - написал Алексеенко в телеграм-канале. По его словам, энергетики подключили все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе (кроме 1 в Корсунке), в Алешковском сегодня восстановили 4 трансформаторные подстанции (ТП), в Голопристанском - 3 ТП. Дома и объекты подключаются по мере их просушки. В области уже вакцинировано 2380 человек. Выплата компенсаций по 10 тысяч идет во всех ПВРах (пунктах временного размещения), Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе, сообщил Алексеенко. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230618/pogibshie-1879029185.html

https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html

https://ria.ru/20230616/ges-1878590667.html

херсонская область

россия

новая каховка

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херсонская область , россия, новая каховка, андрей алексеенко, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс