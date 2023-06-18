https://ria.ru/20230618/iran-1878969168.html
После проливных дождей в Иране погибли семь человек
После проливных дождей в Иране погибли семь человек - РИА Новости, 18.06.2023
После проливных дождей в Иране погибли семь человек
Семь человек погибли в провинции Ардебиль на севере Ирана и двое пропали без вести в районе шоссе Чалус, также ведущего на север страны, передает агентство Mehr РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:35
2023-06-18T09:35
2023-06-18T09:35
в мире
иран
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Семь человек погибли в провинции Ардебиль на севере Ирана и двое пропали без вести в районе шоссе Чалус, также ведущего на север страны, передает агентство Mehr со ссылкой на отчет Общества Красного Полумесяца Исламской республики. "К сожалению, семеро наших соотечественников погибли в результате недавних наводнений в провинции Ардебиль… В результате проливных дождей, (выпавших) на прошлой неделе (в районе) шоссе Чалус, которые привели к его затоплению, два человека пропали без вести… спасатели продолжают поиски", – говорится в сообщении. По данным агентства, от проливных дождей на этой неделе пострадали 12 провинций Ирана, больше всех – Ардебиль. Помощь оказана более 5 тысячам пострадавших от наводнения, более сотни человек предоставлено временное жилье.
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иран
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
После проливных дождей в Иране погибли семь человек
После проливных дождей в Иране погибли семь человек, еще двое пропали без вести
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.
Семь человек погибли в провинции Ардебиль на севере Ирана и двое пропали без вести в районе шоссе Чалус, также ведущего на север страны, передает агентство Mehr
со ссылкой на отчет Общества Красного Полумесяца Исламской республики.
"К сожалению, семеро наших соотечественников погибли в результате недавних наводнений в провинции Ардебиль… В результате проливных дождей, (выпавших) на прошлой неделе (в районе) шоссе Чалус, которые привели к его затоплению, два человека пропали без вести… спасатели продолжают поиски", – говорится в сообщении.
По данным агентства, от проливных дождей на этой неделе пострадали 12 провинций Ирана, больше всех – Ардебиль. Помощь оказана более 5 тысячам пострадавших от наводнения, более сотни человек предоставлено временное жилье.
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