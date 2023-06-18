https://ria.ru/20230618/iran-1878969168.html

После проливных дождей в Иране погибли семь человек

После проливных дождей в Иране погибли семь человек - РИА Новости, 18.06.2023

После проливных дождей в Иране погибли семь человек

Семь человек погибли в провинции Ардебиль на севере Ирана и двое пропали без вести в районе шоссе Чалус, также ведущего на север страны, передает агентство Mehr РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:35

2023-06-18T09:35

2023-06-18T09:35

в мире

иран

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Семь человек погибли в провинции Ардебиль на севере Ирана и двое пропали без вести в районе шоссе Чалус, также ведущего на север страны, передает агентство Mehr со ссылкой на отчет Общества Красного Полумесяца Исламской республики. "К сожалению, семеро наших соотечественников погибли в результате недавних наводнений в провинции Ардебиль… В результате проливных дождей, (выпавших) на прошлой неделе (в районе) шоссе Чалус, которые привели к его затоплению, два человека пропали без вести… спасатели продолжают поиски", – говорится в сообщении. По данным агентства, от проливных дождей на этой неделе пострадали 12 провинций Ирана, больше всех – Ардебиль. Помощь оказана более 5 тысячам пострадавших от наводнения, более сотни человек предоставлено временное жилье.

https://ria.ru/20230614/sochi-1877942016.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран