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Путин поддержал привлечение гражданских специалистов к работе с военными - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/grazhdanskie-1878995003.html
Путин поддержал привлечение гражданских специалистов к работе с военными
Путин поддержал привлечение гражданских специалистов к работе с военными - РИА Новости, 18.06.2023
Путин поддержал привлечение гражданских специалистов к работе с военными
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным привлекать гражданских специалистов к работе с военнослужащими. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:31
2023-06-18T14:31
специальная военная операция на украине
владимир бортко
владимир путин
общество
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным привлекать гражданских специалистов к работе с военнослужащими. "Постоянно говорю об этом с коллегами из Минобороны, ну постоянно. Привлекать - я бы не стеснялся - гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят - психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело", - сказал Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". В качестве примера он привёл режиссера Владимира Бортко и сказал, что "сам заслушался". "Я всё знаю, о чем он говорит. Но как он излагает? Достоверно, доходчиво и убедительно! И вот такие нужны воспитатели", - добавил президент.
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владимир бортко, владимир путин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Бортко, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поддержал привлечение гражданских специалистов к работе с военными

Путин посчитал возможным привлекать гражданских специалистов к работе с военнослужащими

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным привлекать гражданских специалистов к работе с военнослужащими.
"Постоянно говорю об этом с коллегами из Минобороны, ну постоянно. Привлекать - я бы не стеснялся - гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят - психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело", - сказал Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В качестве примера он привёл режиссера Владимира Бортко и сказал, что "сам заслушался".
"Я всё знаю, о чем он говорит. Но как он излагает? Достоверно, доходчиво и убедительно! И вот такие нужны воспитатели", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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