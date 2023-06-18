https://ria.ru/20230618/grazhdanskie-1878995003.html

Путин поддержал привлечение гражданских специалистов к работе с военными

Путин поддержал привлечение гражданских специалистов к работе с военными - РИА Новости, 18.06.2023

Путин поддержал привлечение гражданских специалистов к работе с военными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным привлекать гражданских специалистов к работе с военнослужащими. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:31

2023-06-18T14:31

2023-06-18T14:31

специальная военная операция на украине

владимир бортко

владимир путин

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877859328_0:64:3110:1814_1920x0_80_0_0_9239b34b4a8f9596fb1f0da6be13a505.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным привлекать гражданских специалистов к работе с военнослужащими. "Постоянно говорю об этом с коллегами из Минобороны, ну постоянно. Привлекать - я бы не стеснялся - гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят - психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело", - сказал Путин в ходе беседы с военкорами, кадры которой показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". В качестве примера он привёл режиссера Владимира Бортко и сказал, что "сам заслушался". "Я всё знаю, о чем он говорит. Но как он излагает? Достоверно, доходчиво и убедительно! И вот такие нужны воспитатели", - добавил президент.

https://ria.ru/20230618/bratya-1878978996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир бортко, владимир путин, общество, россия