https://ria.ru/20230618/finlyandiya-1879004517.html

Названы имена будущих премьера, глав МИД и Минобороны Финляндии

Названы имена будущих премьера, глав МИД и Минобороны Финляндии - РИА Новости, 18.06.2023

Названы имена будущих премьера, глав МИД и Минобороны Финляндии

Коалиционная партия, победившая на парламентских выборах в Финляндии и участвующая в правительственной коалиции 77-го кабмина обнародовала имена министров,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:13

2023-06-18T16:13

2023-06-18T16:13

в мире

финляндия

петтери орпо

кай мюккянен

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн - РИА Новости. Коалиционная партия, победившая на парламентских выборах в Финляндии и участвующая в правительственной коалиции 77-го кабмина обнародовала имена министров, которые должны быть утверждены на следующей неделе. Как сообщалось 16 июня, партия получила восемь портфелей министров. "Коалиционная партия предлагает следующих министров в правительство. Премьер-министр - Петтери Орпо. Министр иностранных дел - Элина Валтонен. Министр обороны - Антти Хяккянен. Министр по вопросам климата и окружающей среды - Кай Мюккянен", - сказал на пресс-брифинге глава партии Петтери Орпо. Также названы имена четырех других министров. На пост министра по делам местного и регионального самоуправления предложена кандидатура Анны-Кайсы Иконен. Возможный министр социального обеспечения - Санни Гран-Лаасонен, министр занятости - Арто Сатонен, который разделит поровну четырехлетний срок на должности с Матиасом Марттиненом, министр науки и культуры - Сари Мултала, которая разделит поровну четырехлетний срок на должности с Мари-Лееной Талвитие. Ожидается, что 77-й кабмин Финляндии получит вотум доверия парламента страны во вторник, 20 июня.

https://ria.ru/20230612/nato-1877684461.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, петтери орпо, кай мюккянен