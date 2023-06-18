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В Херсонской области рассчитывают вернуть свет в дома через один-два месяца - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 18.06.2023 (обновлено: 18:52 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/elektroenergiya-1879009967.html
В Херсонской области рассчитывают вернуть свет в дома через один-два месяца
В Херсонской области рассчитывают вернуть свет в дома через один-два месяца - РИА Новости, 18.06.2023
В Херсонской области рассчитывают вернуть свет в дома через один-два месяца
Назначенный украинскими властями глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что вернуть свет в дома жителей подконтрольной... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:06
2023-06-18T18:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что вернуть свет в дома жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС рассчитывают через месяц-два. "Продолжаются работы по восстановлению поставок электроэнергии. 80% оборудования сохранено, вся надежда на благоприятные погодные условия. Мокрые трансформаторы и влажный грунт - главное препятствие... Специалисты говорят о реальном сроке подключения абонентов - где-то месяц-два", - сказал Прокудин в видеообращении в телеграм-канале. По его словам, проводится обследование газового оборудования. Он рассчитывает, что подключение абонентов на подконтрольной Киеву части Херсонской области начнется с 26 июня. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230618/navodnenie-1878978182.html
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херсонская область , россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области рассчитывают вернуть свет в дома через один-два месяца

Прокудин: вернуть свет в дома жителей Херсонской области рассчитывают через месяц-два

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЛодка во дворе жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
Лодка во дворе жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Лодка во дворе жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что вернуть свет в дома жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС рассчитывают через месяц-два.
"Продолжаются работы по восстановлению поставок электроэнергии. 80% оборудования сохранено, вся надежда на благоприятные погодные условия. Мокрые трансформаторы и влажный грунт - главное препятствие... Специалисты говорят о реальном сроке подключения абонентов - где-то месяц-два", - сказал Прокудин в видеообращении в телеграм-канале.
Разрушенный дом в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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По его словам, проводится обследование газового оборудования. Он рассчитывает, что подключение абонентов на подконтрольной Киеву части Херсонской области начнется с 26 июня.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
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17 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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