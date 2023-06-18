В Херсонской области рассчитывают вернуть свет в дома через один-два месяца
Прокудин: вернуть свет в дома жителей Херсонской области рассчитывают через месяц-два
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЛодка во дворе жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
Лодка во дворе жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что вернуть свет в дома жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС рассчитывают через месяц-два.
"Продолжаются работы по восстановлению поставок электроэнергии. 80% оборудования сохранено, вся надежда на благоприятные погодные условия. Мокрые трансформаторы и влажный грунт - главное препятствие... Специалисты говорят о реальном сроке подключения абонентов - где-то месяц-два", - сказал Прокудин в видеообращении в телеграм-канале.
По его словам, проводится обследование газового оборудования. Он рассчитывает, что подключение абонентов на подконтрольной Киеву части Херсонской области начнется с 26 июня.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.