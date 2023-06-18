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В Египте представили план превращения страны в логистический центр - РИА Новости, 18.06.2023
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13:23 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/eigpet-1878987188.html
В Египте представили план превращения страны в логистический центр
В Египте представили план превращения страны в логистический центр - РИА Новости, 18.06.2023
В Египте представили план превращения страны в логистический центр
Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси представила план превращения страны в глобальный логистический и коммерческий центр. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:23
2023-06-18T13:23
в мире
египет
средиземное море
абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси представила план превращения страны в глобальный логистический и коммерческий центр. План был опубликован в субботу вечером на официальной странице канцелярии египетского президента в соцсетях. Как заявил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми, этот план включает в себя создание логистических коридоров, связывающих Красное и Средиземное моря, и возведение современных портов для повышения конкурентоспособности в соответствии с международно признанными стандартами для повышения национального дохода, в особенности в египетской национальной валюте. Помимо строительства новых портов данный план, разработанный министерством транспорта Египта, также предполагает и развитие действующих. Власти Египта также намерены увеличить мощность морского транспортного флота страны и пропускную способность основных портов.
https://ria.ru/20230517/reysy-1872288952.html
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египет
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в мире, египет, средиземное море, абдель фаттах ас-сиси
В мире, Египет, Средиземное море, Абдель Фаттах ас-Сиси
В Египте представили план превращения страны в логистический центр

В Египте представили план превращения страны в мировой логистический и коммерческий центр

© iStock.com / OlyaSolodenkoЗалив Наама, Шарм-эш-Шейх, Египет
Залив Наама, Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© iStock.com / OlyaSolodenko
Залив Наама, Шарм-эш-Шейх, Египет . Архивное фото
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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси представила план превращения страны в глобальный логистический и коммерческий центр.
План был опубликован в субботу вечером на официальной странице канцелярии египетского президента в соцсетях.
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Как заявил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми, этот план включает в себя создание логистических коридоров, связывающих Красное и Средиземное моря, и возведение современных портов для повышения конкурентоспособности в соответствии с международно признанными стандартами для повышения национального дохода, в особенности в египетской национальной валюте.
Помимо строительства новых портов данный план, разработанный министерством транспорта Египта, также предполагает и развитие действующих.
Власти Египта также намерены увеличить мощность морского транспортного флота страны и пропускную способность основных портов.
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В миреЕгипетСредиземное мореАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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