https://ria.ru/20230618/eigpet-1878987188.html

В Египте представили план превращения страны в логистический центр

В Египте представили план превращения страны в логистический центр - РИА Новости, 18.06.2023

В Египте представили план превращения страны в логистический центр

Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси представила план превращения страны в глобальный логистический и коммерческий центр. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:23

2023-06-18T13:23

2023-06-18T13:23

в мире

египет

средиземное море

абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 18 июн - РИА Новости. Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси представила план превращения страны в глобальный логистический и коммерческий центр. План был опубликован в субботу вечером на официальной странице канцелярии египетского президента в соцсетях. Как заявил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми, этот план включает в себя создание логистических коридоров, связывающих Красное и Средиземное моря, и возведение современных портов для повышения конкурентоспособности в соответствии с международно признанными стандартами для повышения национального дохода, в особенности в египетской национальной валюте. Помимо строительства новых портов данный план, разработанный министерством транспорта Египта, также предполагает и развитие действующих. Власти Египта также намерены увеличить мощность морского транспортного флота страны и пропускную способность основных портов.

https://ria.ru/20230517/reysy-1872288952.html

https://ria.ru/20230217/vstrecha-1852715331.html

египет

средиземное море

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, египет, средиземное море, абдель фаттах ас-сиси