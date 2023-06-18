Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/donetsk-1879010277.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 50 минут выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и 11 снарядов того же калибра по Петровскому и Кировскому районам... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:13
2023-06-18T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
нато
сцкк
ясиноватая
кировский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849738976_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_c1625adb3f9be608a1a44c344ab0869e.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и 11 снарядов того же калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 16:25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 16:50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/donetsk-1878993150.html
https://ria.ru/20230618/donbass-1879007491.html
донецк
ясиноватая
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849738976_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_488d71de4a6b0ea5603d659c19d51f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, нато, сцкк, ясиноватая, кировский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, НАТО, СЦКК, Ясиноватая, Кировский район
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и 11 снарядов того же калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 16:25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 16:50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
Вчера, 14:10
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали мирные жители
Вчера, 16:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкНАТОСЦККЯсиноватаяКировский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала