https://ria.ru/20230618/donetsk-1879010277.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 50 минут выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и 11 снарядов того же калибра по Петровскому и Кировскому районам... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T17:13

2023-06-18T17:13

2023-06-18T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

нато

сцкк

ясиноватая

кировский район

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и 11 снарядов того же калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 16:25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 16:50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230618/donetsk-1878993150.html

https://ria.ru/20230618/donbass-1879007491.html

донецк

ясиноватая

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, нато, сцкк, ясиноватая, кировский район