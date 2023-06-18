Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части после обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и 11 снарядов того же калибра по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 16:25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 16:50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.