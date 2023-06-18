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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали мирные жители - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/donbass-1879007491.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали мирные жители
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали мирные жители - РИА Новости, 18.06.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали мирные жители
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:35
2023-06-18T16:35
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 16:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватая: на пересечении ул. Орджоникидзе и Фурманова ранен мужчина 1961 года рождения; ранен мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска за 20 минут выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой.
https://ria.ru/20230618/obstrely-1878951166.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали мирные жители

В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 16:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватая: на пересечении ул. Орджоникидзе и Фурманова ранен мужчина 1961 года рождения; ранен мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска за 20 минут выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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