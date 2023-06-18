https://ria.ru/20230618/donbass-1879007491.html

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали мирные жители

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали мирные жители - РИА Новости, 18.06.2023

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали мирные жители

Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:35

2023-06-18T16:35

2023-06-18T16:35

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 16:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватая: на пересечении ул. Орджоникидзе и Фурманова ранен мужчина 1961 года рождения; ранен мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска за 20 минут выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой.

https://ria.ru/20230618/obstrely-1878951166.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк