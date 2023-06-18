https://ria.ru/20230618/donbass-1879000717.html

Киевские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Киевские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.06.2023

Киевские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 20 минут выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:29

2023-06-18T15:29

2023-06-18T15:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

кировский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 14.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230618/obstrely-1878946901.html

https://ria.ru/20230617/obstrel-1878925424.html

донецк

ясиноватая

кировский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, ясиноватая, кировский район, нато, сцкк