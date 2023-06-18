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Киевские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/donbass-1879000717.html
Киевские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Киевские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.06.2023
Киевские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 20 минут выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:29
2023-06-18T15:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
кировский район
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 14.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/obstrely-1878946901.html
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878925424.html
донецк
ясиноватая
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происшествия, донецк, ясиноватая, кировский район, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Кировский район, НАТО, СЦКК
Киевские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

В ДНР заявили, что войска Киева выпустили по Донецку и Ясиноватой 29 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 14.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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