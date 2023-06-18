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Глава Петрозаводска отправится добровольцем в зону спецоперации - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1879001841.html
Глава Петрозаводска отправится добровольцем в зону спецоперации
Глава Петрозаводска отправится добровольцем в зону спецоперации - РИА Новости, 18.06.2023
Глава Петрозаводска отправится добровольцем в зону спецоперации
Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что намерен отправиться добровольцем в зону... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T15:43
2023-06-18T15:43
специальная военная операция на украине
петрозаводск
гудермес
республика карелия
артур парфенчиков
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что намерен отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. "Решение, которое принял окончательно, зрело давно - с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось, но еще не было конечным. Война - это не романтика, не кино и не книги, какими бы правдивыми они не были. Это тяжелая работа", - написал он. Любарский сообщил, что во время отпуска прошел "спецкурс-1" в Российском университете спецназа - базовые основы медицинской помощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики. "Так что поездка в Гудермес была своего рода тестом на готовность. Все-таки мне не 20 и не 30, и крутить в комфорте сотни километров на велосипеде или на каяке - это совсем не то, что ползать под огнем противника по земле с оружием, в броне и с боекомплектом. Отучившись, убедился - обузой не буду. Это главное", - написал глава Петрозаводска. О своем намерении отправиться в зону СВО Любарский сообщил главе Карелии Артуру Парфенчикову. "Артур Олегович меня понял и поддержал. Поддержат, я уверен, друзья, не с легким сердцем, но поддержат. Труднее всего в таких ситуациях всегда родным. Что тут скажешь. Надо понимать, что наша страна уже не будет прежней. И на одних мобилизованных в ходе СВО мы не решим все те вопросы, которые должны быть решены", - отметил он. Любарский сообщил, что вернется в Петрозаводск, чтобы сдать дела, после чего вернется в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца "Ахмата". Владимир Любарский родился в 1968 года в Петрозаводске. Служил в Советской Армии (Воздушно-десантные войска) с 1986 по 1988 год. С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Республике Карелия, майор полиции. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа. Он женат, имеет четверых детей.
https://ria.ru/20230610/dobrovoltsy-1877381652.html
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петрозаводск
гудермес
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петрозаводск, гудермес, республика карелия, артур парфенчиков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Петрозаводск, Гудермес, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Безопасность
Глава Петрозаводска отправится добровольцем в зону спецоперации

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что отправится добровольцем в зону СВО

© Фото : Владимир Любарский/ВКонтактеГлава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский
Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : Владимир Любарский/ВКонтакте
Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что намерен отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.
"Решение, которое принял окончательно, зрело давно - с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось, но еще не было конечным. Война - это не романтика, не кино и не книги, какими бы правдивыми они не были. Это тяжелая работа", - написал он.
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Любарский сообщил, что во время отпуска прошел "спецкурс-1" в Российском университете спецназа - базовые основы медицинской помощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики. "Так что поездка в Гудермес была своего рода тестом на готовность. Все-таки мне не 20 и не 30, и крутить в комфорте сотни километров на велосипеде или на каяке - это совсем не то, что ползать под огнем противника по земле с оружием, в броне и с боекомплектом. Отучившись, убедился - обузой не буду. Это главное", - написал глава Петрозаводска.
О своем намерении отправиться в зону СВО Любарский сообщил главе Карелии Артуру Парфенчикову. "Артур Олегович меня понял и поддержал. Поддержат, я уверен, друзья, не с легким сердцем, но поддержат. Труднее всего в таких ситуациях всегда родным. Что тут скажешь. Надо понимать, что наша страна уже не будет прежней. И на одних мобилизованных в ходе СВО мы не решим все те вопросы, которые должны быть решены", - отметил он.
Любарский сообщил, что вернется в Петрозаводск, чтобы сдать дела, после чего вернется в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца "Ахмата".
Владимир Любарский родился в 1968 года в Петрозаводске. Служил в Советской Армии (Воздушно-десантные войска) с 1986 по 1988 год. С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Республике Карелия, майор полиции. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа. Он женат, имеет четверых детей.
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