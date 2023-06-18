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Песков оценил идеи Шольца и Макрона о необходимости сохранения контактов
Песков оценил идеи Шольца и Макрона о необходимости сохранения контактов - РИА Новости, 18.06.2023
Песков оценил идеи Шольца и Макрона о необходимости сохранения контактов
Москва разделяет заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения с РФ, российский президент... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T00:01
2023-06-18T00:01
2023-06-18T00:25
специальная военная операция на украине
россия
москва
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олаф шольц
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва разделяет заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения с РФ, российский президент Владимир Путин готов к любым контактам для урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic."Мы слышали заявления недавно, и заявления господина Шольца, заявления господина Макрона, о том, что нужно сохранять каналы общения с Российской Федерацией, в том числе и на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Президент Путин готов к любым контактам, ради дела, ради решения наших проблем. Президент Путин открыт к диалогу. Но каких-либо конкретных предложений до сих пор не поступало", - сказал Песков.
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россия, москва, в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, В мире, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Песков оценил идеи Шольца и Макрона о необходимости сохранения контактов
Песков: Москва разделяет идеи Шольца и Макрона о необходимости сохранения контактов