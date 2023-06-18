https://ria.ru/20230618/diplomatiya-1878944013.html

Песков оценил идеи Шольца и Макрона о необходимости сохранения контактов

Песков оценил идеи Шольца и Макрона о необходимости сохранения контактов - РИА Новости, 18.06.2023

Песков оценил идеи Шольца и Макрона о необходимости сохранения контактов

Москва разделяет заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения с РФ, российский президент... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:01

2023-06-18T00:01

2023-06-18T00:25

специальная военная операция на украине

россия

москва

в мире

олаф шольц

эммануэль макрон

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва разделяет заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения с РФ, российский президент Владимир Путин готов к любым контактам для урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic."Мы слышали заявления недавно, и заявления господина Шольца, заявления господина Макрона, о том, что нужно сохранять каналы общения с Российской Федерацией, в том числе и на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения. Президент Путин готов к любым контактам, ради дела, ради решения наших проблем. Президент Путин открыт к диалогу. Но каких-либо конкретных предложений до сих пор не поступало", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230617/uregulirovanie-1878931557.html

россия

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