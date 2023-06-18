Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины
Врио главы ДНР Пушилин: Россия продолжит освобождать территории новых регионов
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о фактическом завершении демилитаризации Украины, заявив, что это не означает, что прекратится освобождение территории оккупированных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области.
"Я действительно видел опасение в социальных сетях, что бы это значило окончание демилитаризации. На самом деле, по моему мнению, президент достаточно все однозначно разложил по полочкам - имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, и это касается как и техники, так и это касается производственных мощностей, и ремонтных баз, в этой части фактически всё уже уничтожено. То есть единственная возможность сейчас Украине продолжать свою агрессию в отношении нашего региона в том числе - это как раз поставки западной техники, западных боеприпасов, то есть это единственная возможность, поэтому в этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена. Но это отнюдь не значит, что перестаем освобождать территории ДНР, Запорожской области, Херсонской области, это не значит, что не нужно проводить денацификацию. Президент очень всё детально и очень полноценно всё это разложил по полочкам", - заявил Пушилин.
Ранее Песков в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что фактически задача демилитаризации Украины выполнена, она все меньше использует свое оружие.