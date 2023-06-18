https://ria.ru/20230618/demilitarizatsiya-1878976653.html

Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины

Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины - РИА Новости, 18.06.2023

Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины

Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о фактическом завершении... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:22

2023-06-18T11:22

2023-06-18T11:30

специальная военная операция на украине

денис пушилин

украина

россия

донецкая народная республика

дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о фактическом завершении демилитаризации Украины, заявив, что это не означает, что прекратится освобождение территории оккупированных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области."Я действительно видел опасение в социальных сетях, что бы это значило окончание демилитаризации. На самом деле, по моему мнению, президент достаточно все однозначно разложил по полочкам - имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, и это касается как и техники, так и это касается производственных мощностей, и ремонтных баз, в этой части фактически всё уже уничтожено. То есть единственная возможность сейчас Украине продолжать свою агрессию в отношении нашего региона в том числе - это как раз поставки западной техники, западных боеприпасов, то есть это единственная возможность, поэтому в этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена. Но это отнюдь не значит, что перестаем освобождать территории ДНР, Запорожской области, Херсонской области, это не значит, что не нужно проводить денацификацию. Президент очень всё детально и очень полноценно всё это разложил по полочкам", - заявил Пушилин.Ранее Песков в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что фактически задача демилитаризации Украины выполнена, она все меньше использует свое оружие.

https://ria.ru/20230613/tseli-1877841657.html

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Влада Копылова

денис пушилин, украина, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков