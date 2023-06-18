Рейтинг@Mail.ru
Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 18.06.2023 (обновлено: 11:30 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/demilitarizatsiya-1878976653.html
Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины
Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины - РИА Новости, 18.06.2023
Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины
Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о фактическом завершении... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:22
2023-06-18T11:30
специальная военная операция на украине
денис пушилин
украина
россия
донецкая народная республика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о фактическом завершении демилитаризации Украины, заявив, что это не означает, что прекратится освобождение территории оккупированных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области."Я действительно видел опасение в социальных сетях, что бы это значило окончание демилитаризации. На самом деле, по моему мнению, президент достаточно все однозначно разложил по полочкам - имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, и это касается как и техники, так и это касается производственных мощностей, и ремонтных баз, в этой части фактически всё уже уничтожено. То есть единственная возможность сейчас Украине продолжать свою агрессию в отношении нашего региона в том числе - это как раз поставки западной техники, западных боеприпасов, то есть это единственная возможность, поэтому в этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена. Но это отнюдь не значит, что перестаем освобождать территории ДНР, Запорожской области, Херсонской области, это не значит, что не нужно проводить денацификацию. Президент очень всё детально и очень полноценно всё это разложил по полочкам", - заявил Пушилин.Ранее Песков в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что фактически задача демилитаризации Украины выполнена, она все меньше использует свое оружие.
https://ria.ru/20230613/tseli-1877841657.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_042a9cc8c73c6cbbf0612fc139ab38ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, украина, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков
Пушилин прокомментировал заявление о завершении демилитаризации Украины

Врио главы ДНР Пушилин: Россия продолжит освобождать территории новых регионов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о фактическом завершении демилитаризации Украины, заявив, что это не означает, что прекратится освобождение территории оккупированных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области.
"Я действительно видел опасение в социальных сетях, что бы это значило окончание демилитаризации. На самом деле, по моему мнению, президент достаточно все однозначно разложил по полочкам - имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, и это касается как и техники, так и это касается производственных мощностей, и ремонтных баз, в этой части фактически всё уже уничтожено. То есть единственная возможность сейчас Украине продолжать свою агрессию в отношении нашего региона в том числе - это как раз поставки западной техники, западных боеприпасов, то есть это единственная возможность, поэтому в этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена. Но это отнюдь не значит, что перестаем освобождать территории ДНР, Запорожской области, Херсонской области, это не значит, что не нужно проводить денацификацию. Президент очень всё детально и очень полноценно всё это разложил по полочкам", - заявил Пушилин.
Ранее Песков в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что фактически задача демилитаризации Украины выполнена, она все меньше использует свое оружие.
Путин о целях СВО: Ничего мы менять не будем - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин высказался о целях спецоперации
13 июня, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала