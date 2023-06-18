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Посол Белоруссии рассказал, как Минск решит проблемы с логистикой
Посол Белоруссии рассказал, как Минск решит проблемы с логистикой - РИА Новости, 18.06.2023
Посол Белоруссии рассказал, как Минск решит проблемы с логистикой
Белоруссия через год-два забудет о проблемах с логистикой, переориентировав маршруты на восточное направление, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T22:55
2023-06-18T22:55
2023-06-18T23:04
экономика
белоруссия
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МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия через год-два забудет о проблемах с логистикой, переориентировав маршруты на восточное направление, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Я думаю, через год-два мы проблему логистики просто забудем", - сказал дипломат в интервью телеканалу СТВ в воскресенье. Крутой констатировал, что компании, которые не находятся ни под первичными, ни под вторичными санкциями, тоже испытывают проблемы с отгрузкой своей продукции через западное направление. "Поэтому ответ один: идти на Восток, искать новые маршруты. Мы здесь уже проделали очень большую работу. То, что получилось у нас за последний год, я думаю, беспрецедентная, на самом деле, история. Потому что переориентировать более 10 миллионов тонн грузов на таком коротком временном промежутке по маршрутам, по которым ты фактически никогда не работал, это большая сфера задач для наших отраслей", - отметил посол. По словам Крутого, задача успешно решается по широкому спектру отраслей: от металлургии и химии до деревообработки. "И сейчас эти каналы просто расширяются, масштабируются. И те коридоры – Север и Юг, Дальний Восток, Сибирь, о чем говорил недавно Президент, Урал – прекрасные маршруты. Контейнерные поезда в Китай. Примеров десятки, на самом деле. Авиасообщение и грузовое. И пассажирское. Сейчас все это мульциплицируется очень серьезным образом", - сказал дипломат.
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экономика, белоруссия, россия, дальний восток
Экономика, Белоруссия, Россия, Дальний Восток
Посол Белоруссии рассказал, как Минск решит проблемы с логистикой
Посол Крутой: Белоруссия забудет проблемы с логистикой, переориентировав маршруты
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия через год-два забудет о проблемах с логистикой, переориентировав маршруты на восточное направление, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
«
"Я думаю, через год-два мы проблему логистики просто забудем", - сказал дипломат в интервью
телеканалу СТВ в воскресенье.
Крутой констатировал, что компании, которые не находятся ни под первичными, ни под вторичными санкциями, тоже испытывают проблемы с отгрузкой своей продукции через западное направление.
"Поэтому ответ один: идти на Восток, искать новые маршруты. Мы здесь уже проделали очень большую работу. То, что получилось у нас за последний год, я думаю, беспрецедентная, на самом деле, история. Потому что переориентировать более 10 миллионов тонн грузов на таком коротком временном промежутке по маршрутам, по которым ты фактически никогда не работал, это большая сфера задач для наших отраслей", - отметил посол.
По словам Крутого, задача успешно решается по широкому спектру отраслей: от металлургии и химии до деревообработки.
«
"И сейчас эти каналы просто расширяются, масштабируются. И те коридоры – Север и Юг, Дальний Восток, Сибирь, о чем говорил недавно Президент, Урал – прекрасные маршруты. Контейнерные поезда в Китай. Примеров десятки, на самом деле. Авиасообщение и грузовое. И пассажирское. Сейчас все это мульциплицируется очень серьезным образом", - сказал дипломат.
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