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На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями - РИА Новости, 18.06.2023
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04:05 18.06.2023 (обновлено: 07:36 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/avariya-1878952998.html
На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями
На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями - РИА Новости, 18.06.2023
На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями
На 32-м километре МКАД автомобиль столкнулся с тремя с лосями, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T04:05
2023-06-18T07:36
происшествия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На 32-м километре МКАД автомобиль столкнулся с тремя с лосями, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы."На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех лосей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в публикации.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями

Дептранс Москвы: на 32-м километре МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями

© Fotolia / in-foto-backgroundsДорожный знак "Осторожно дикие животные"
Дорожный знак Осторожно дикие животные - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Fotolia / in-foto-backgrounds
Дорожный знак "Осторожно дикие животные". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На 32-м километре МКАД автомобиль столкнулся с тремя с лосями, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
"На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех лосей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в публикации.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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