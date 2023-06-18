https://ria.ru/20230618/avariya-1878952998.html
На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями
На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями - РИА Новости, 18.06.2023
На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями
На 32-м километре МКАД автомобиль столкнулся с тремя с лосями, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T04:05
2023-06-18T04:05
2023-06-18T07:36
происшествия
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95268/15/952681533_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_71e65558fd5a5e134bf65686a5fe6ae4.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На 32-м километре МКАД автомобиль столкнулся с тремя с лосями, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы."На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех лосей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в публикации.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20230612/dtp-1877651921.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95268/15/952681533_548:0:2300:1314_1920x0_80_0_0_e83c17dffe09b23b6e79e85e6cf65fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями
Дептранс Москвы: на 32-м километре МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями