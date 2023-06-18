https://ria.ru/20230618/avariya-1878952998.html

На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями

На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями - РИА Новости, 18.06.2023

На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями

На 32-м километре МКАД автомобиль столкнулся с тремя с лосями, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T04:05

2023-06-18T04:05

2023-06-18T07:36

происшествия

авто

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95268/15/952681533_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_71e65558fd5a5e134bf65686a5fe6ae4.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На 32-м километре МКАД автомобиль столкнулся с тремя с лосями, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы."На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех лосей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в публикации.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230612/dtp-1877651921.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва