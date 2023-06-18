https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878975946.html

В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка"

В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 18.06.2023

В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка"

Сеть ресторанов "Вкусно и точка" пока еще не открыта в Абхазии, но там с нетерпением ждут, когда компания сможет преодолеть все бюрократические барьеры и... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:14

2023-06-18T11:14

2023-06-18T11:14

абхазия

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно и точка" пока еще не открыта в Абхазии, но там с нетерпением ждут, когда компания сможет преодолеть все бюрократические барьеры и открыть рестораны в республике, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. Ранее торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявил, что франшиза компании "Вкусно и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году. "Пока еще не функционирует, но мы будем очень рады, если после преодоления всех формальностей эта компания будет представлена в нашей республике", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, работает ли уже в Абхазии франшиза компании. Квициниа добавил, что Сухум открыт и к предложениям других российских компаний по импортозамещению ушедших западных продуктов. "Что касается иных проектов, все возможно. Мы открыты к такому формату тоже и готовы обсуждать конкретные предложения", - отметил он.

https://ria.ru/20230605/vkusno-1876190660.html

https://ria.ru/20230605/khab-1876171948.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, россия, сухум, алхас квициния, в мире