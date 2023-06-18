https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878975946.html
В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка"
В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 18.06.2023
В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка"
Сеть ресторанов "Вкусно и точка" пока еще не открыта в Абхазии, но там с нетерпением ждут, когда компания сможет преодолеть все бюрократические барьеры и... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:14
2023-06-18T11:14
2023-06-18T11:14
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно и точка" пока еще не открыта в Абхазии, но там с нетерпением ждут, когда компания сможет преодолеть все бюрократические барьеры и открыть рестораны в республике, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. Ранее торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявил, что франшиза компании "Вкусно и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году. "Пока еще не функционирует, но мы будем очень рады, если после преодоления всех формальностей эта компания будет представлена в нашей республике", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, работает ли уже в Абхазии франшиза компании. Квициниа добавил, что Сухум открыт и к предложениям других российских компаний по импортозамещению ушедших западных продуктов. "Что касается иных проектов, все возможно. Мы открыты к такому формату тоже и готовы обсуждать конкретные предложения", - отметил он.
https://ria.ru/20230605/vkusno-1876190660.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, сухум, алхас квициния, в мире
Абхазия, Россия, Сухум, Алхас Квициния, В мире
В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка"
Посол Абхазии Квициниа заявил, что в республике ждут открытия сети "Вкусно — и точка"
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно и точка" пока еще не открыта в Абхазии, но там с нетерпением ждут, когда компания сможет преодолеть все бюрократические барьеры и открыть рестораны в республике, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа.
Ранее торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявил, что франшиза компании "Вкусно и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году.
"Вкусно — и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения
"Пока еще не функционирует, но мы будем очень рады, если после преодоления всех формальностей эта компания будет представлена в нашей республике", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, работает ли уже в Абхазии франшиза компании.
Квициниа добавил, что Сухум
открыт и к предложениям других российских компаний по импортозамещению ушедших западных продуктов. "Что касается иных проектов, все возможно. Мы открыты к такому формату тоже и готовы обсуждать конкретные предложения", - отметил он.
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