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В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 18.06.2023
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11:14 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878975946.html
В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка"
В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 18.06.2023
В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка"
Сеть ресторанов "Вкусно и точка" пока еще не открыта в Абхазии, но там с нетерпением ждут, когда компания сможет преодолеть все бюрократические барьеры и... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:14
2023-06-18T11:14
абхазия
россия
сухум
алхас квициния
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно и точка" пока еще не открыта в Абхазии, но там с нетерпением ждут, когда компания сможет преодолеть все бюрократические барьеры и открыть рестораны в республике, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. Ранее торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявил, что франшиза компании "Вкусно и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году. "Пока еще не функционирует, но мы будем очень рады, если после преодоления всех формальностей эта компания будет представлена в нашей республике", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, работает ли уже в Абхазии франшиза компании. Квициниа добавил, что Сухум открыт и к предложениям других российских компаний по импортозамещению ушедших западных продуктов. "Что касается иных проектов, все возможно. Мы открыты к такому формату тоже и готовы обсуждать конкретные предложения", - отметил он.
https://ria.ru/20230605/vkusno-1876190660.html
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абхазия, россия, сухум, алхас квициния, в мире
Абхазия, Россия, Сухум, Алхас Квициния, В мире
В Абхазии ждут открытия сети "Вкусно — и точка"

Посол Абхазии Квициниа заявил, что в республике ждут открытия сети "Вкусно — и точка"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно и точка" пока еще не открыта в Абхазии, но там с нетерпением ждут, когда компания сможет преодолеть все бюрократические барьеры и открыть рестораны в республике, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа.
Ранее торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявил, что франшиза компании "Вкусно и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году.
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"Пока еще не функционирует, но мы будем очень рады, если после преодоления всех формальностей эта компания будет представлена в нашей республике", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, работает ли уже в Абхазии франшиза компании.
Квициниа добавил, что Сухум открыт и к предложениям других российских компаний по импортозамещению ушедших западных продуктов. "Что касается иных проектов, все возможно. Мы открыты к такому формату тоже и готовы обсуждать конкретные предложения", - отметил он.
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