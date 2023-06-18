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Посол Абхазии рассказал о цели визита главы республики в Москву - РИА Новости, 18.06.2023
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10:31 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878972563.html
Посол Абхазии рассказал о цели визита главы республики в Москву
Посол Абхазии рассказал о цели визита главы республики в Москву - РИА Новости, 18.06.2023
Посол Абхазии рассказал о цели визита главы республики в Москву
Посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа опроверг сообщения о том, что президент республики Аслан Бжания приезжал в феврале 2023 года в Москву, якобы чтобы обсудить... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:31
2023-06-18T10:31
абхазия
москва
россия
аслан бжания
алхас квициния
в мире
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа опроверг сообщения о том, что президент республики Аслан Бжания приезжал в феврале 2023 года в Москву, якобы чтобы обсудить присоединение Абхазии к РФ. "Это неправда. Президент часто посещает Москву, и всегда эти визиты направлены на ускорение решений злободневных вопросов двустороннего сотрудничества", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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абхазия, москва, россия, аслан бжания, алхас квициния, в мире
Абхазия, Москва, Россия, Аслан Бжания, Алхас Квициния, В мире
Посол Абхазии рассказал о цели визита главы республики в Москву

Посол Квициниа опроверг сообщения о том, что глава Абхазии обсуждал присоединение к России

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкИзбранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа опроверг сообщения о том, что президент республики Аслан Бжания приезжал в феврале 2023 года в Москву, якобы чтобы обсудить присоединение Абхазии к РФ.
"Это неправда. Президент часто посещает Москву, и всегда эти визиты направлены на ускорение решений злободневных вопросов двустороннего сотрудничества", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Сухум - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол
Вчера, 10:18
 
АбхазияМоскваРоссияАслан БжанияАлхас КвицинияВ мире
 
 
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