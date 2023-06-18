https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878972150.html

В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол

В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол - РИА Новости, 18.06.2023

В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол

Посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа в интервью РИА Новости заявил, что в вопросе выстраивания диалога с Грузией хороших перспектив пока не видно,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:18

2023-06-18T10:18

2023-06-18T10:45

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абхазия

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа в интервью РИА Новости заявил, что в вопросе выстраивания диалога с Грузией хороших перспектив пока не видно, по его словам, Тбилиси не готов подписать документ о международных гарантиях неприменения силы. "Увы, нет. И, на мой взгляд, хороших перспектив пока не видно", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, готова ли Грузия к мирному сосуществованию с независимой Абхазией и подписанию документа о международных гарантиях неприменения силы в рамках следующего раунда Женевских дискуссий. Женевские дискуссии регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов дискуссий - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878971796.html

https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878953483.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, абхазия, россия, алхас квициния