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В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол - РИА Новости, 18.06.2023
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10:18 18.06.2023 (обновлено: 10:45 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878972150.html
В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол
В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол - РИА Новости, 18.06.2023
В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол
Посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа в интервью РИА Новости заявил, что в вопросе выстраивания диалога с Грузией хороших перспектив пока не видно,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:18
2023-06-18T10:45
в мире
грузия
абхазия
россия
алхас квициния
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа в интервью РИА Новости заявил, что в вопросе выстраивания диалога с Грузией хороших перспектив пока не видно, по его словам, Тбилиси не готов подписать документ о международных гарантиях неприменения силы. "Увы, нет. И, на мой взгляд, хороших перспектив пока не видно", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, готова ли Грузия к мирному сосуществованию с независимой Абхазией и подписанию документа о международных гарантиях неприменения силы в рамках следующего раунда Женевских дискуссий. Женевские дискуссии регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов дискуссий - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878971796.html
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878953483.html
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в мире, грузия, абхазия, россия, алхас квициния
В мире, Грузия, Абхазия, Россия, Алхас Квициния
В отношениях Абхазии с Грузией хороших перспектив не видно, заявил посол

Посол Абхазии Квициниа заявил, что в отношениях с Грузией хороших перспектив не видно

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Сухум. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа в интервью РИА Новости заявил, что в вопросе выстраивания диалога с Грузией хороших перспектив пока не видно, по его словам, Тбилиси не готов подписать документ о международных гарантиях неприменения силы.
"Увы, нет. И, на мой взгляд, хороших перспектив пока не видно", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, готова ли Грузия к мирному сосуществованию с независимой Абхазией и подписанию документа о международных гарантиях неприменения силы в рамках следующего раунда Женевских дискуссий.
Сухум - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол
Вчера, 10:09
Женевские дискуссии регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов дискуссий - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Грузинские военные на границе с Абхазией - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии
Вчера, 04:44
 
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