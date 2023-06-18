https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878971796.html

Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол

Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол - РИА Новости, 18.06.2023

Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол

Москва и Сухум поводят скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости Абхазии другими государствами, заявил в... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:09

2023-06-18T10:09

2023-06-18T10:14

в мире

абхазия

москва

россия

алхас квициния

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва и Сухум поводят скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости Абхазии другими государствами, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. "Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику. Этот тезис закреплен в двусторонних соглашениях. Надо ли говорить об очевидном - признание независимости Абхазии другими странами произошло при поддержке Российской Федерации. Дипломатические ведомства двух наших стран и сегодня активно этим занимаются", - сказал дипломат. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878953483.html

абхазия

москва

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, абхазия, москва, россия, алхас квициния