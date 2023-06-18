https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878971796.html
Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол
Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол - РИА Новости, 18.06.2023
Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол
Москва и Сухум поводят скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости Абхазии другими государствами, заявил в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:09
2023-06-18T10:09
2023-06-18T10:14
в мире
абхазия
москва
россия
алхас квициния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864714111_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_bc0ec4ae09666df177421e50be094580.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва и Сухум поводят скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости Абхазии другими государствами, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. "Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику. Этот тезис закреплен в двусторонних соглашениях. Надо ли говорить об очевидном - признание независимости Абхазии другими странами произошло при поддержке Российской Федерации. Дипломатические ведомства двух наших стран и сегодня активно этим занимаются", - сказал дипломат. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878953483.html
абхазия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864714111_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_da092d24acb901db4245d422a5d5b0ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, москва, россия, алхас квициния
В мире, Абхазия, Москва, Россия, Алхас Квициния
Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол
Посол Абхазии Квициниа: Москва и Сухум занимаются признанием республики другими странами