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Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол - РИА Новости, 18.06.2023
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10:09 18.06.2023 (обновлено: 10:14 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878971796.html
Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол
Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол - РИА Новости, 18.06.2023
Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол
Москва и Сухум поводят скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости Абхазии другими государствами, заявил в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:09
2023-06-18T10:14
в мире
абхазия
москва
россия
алхас квициния
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва и Сухум поводят скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости Абхазии другими государствами, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа. "Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику. Этот тезис закреплен в двусторонних соглашениях. Надо ли говорить об очевидном - признание независимости Абхазии другими странами произошло при поддержке Российской Федерации. Дипломатические ведомства двух наших стран и сегодня активно этим занимаются", - сказал дипломат. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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в мире, абхазия, москва, россия, алхас квициния
В мире, Абхазия, Москва, Россия, Алхас Квициния
Москва и Сухум хотят добиться признания республики, заявил посол

Посол Абхазии Квициниа: Москва и Сухум занимаются признанием республики другими странами

© РИА Новости / Ольга РаспоповаСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Сухум. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва и Сухум поводят скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости Абхазии другими государствами, заявил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа.
"Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику. Этот тезис закреплен в двусторонних соглашениях. Надо ли говорить об очевидном - признание независимости Абхазии другими странами произошло при поддержке Российской Федерации. Дипломатические ведомства двух наших стран и сегодня активно этим занимаются", - сказал дипломат.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Грузинские военные на границе с Абхазией - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии
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