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Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии - РИА Новости, 18.06.2023
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04:44 18.06.2023 (обновлено: 06:17 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878953483.html
Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии
Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии - РИА Новости, 18.06.2023
Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии
Сухум постоянно проводит военные учения с Россией и готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией после призывов к Тбилиси открыть "второй фронт",... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T04:44
2023-06-18T06:17
в мире
грузия
россия
абхазия
алхас квициния
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сухум постоянно проводит военные учения с Россией и готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией после призывов к Тбилиси открыть "второй фронт", сообщил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в Москве Алхас Квициниа. &quot;Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий. Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными&quot;, — сказал дипломат, отвечая на вопрос, насколько велика вероятность создания в Грузии под давлением Запада так называемого &quot;второго фронта&quot; против России.Как заявил ранее директор СВР Сергей Нарышкин, Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", и убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта", но власти Грузии готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу и решение должно оставаться за народом.
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в мире, грузия, россия, абхазия, алхас квициния
В мире, Грузия, Россия, Абхазия, Алхас Квициния
Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии

Посол в России: Абхазия готова к любому развитию ситуации с Грузией

© РИА Новости / Давид Хизанишвили | Перейти в медиабанкГрузинские военные на границе с Абхазией
Грузинские военные на границе с Абхазией - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в медиабанк
Грузинские военные на границе с Абхазией. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сухум постоянно проводит военные учения с Россией и готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией после призывов к Тбилиси открыть "второй фронт", сообщил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в Москве Алхас Квициниа.
«

"Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий. Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, насколько велика вероятность создания в Грузии под давлением Запада так называемого "второго фронта" против России.

Как заявил ранее директор СВР Сергей Нарышкин, Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", и убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.
По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта", но власти Грузии готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу и решение должно оставаться за народом.
Сухум, набережная - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Посол в Сухуме заявил, что Россия надежно гарантирует суверенитет Абхазии
17 мая, 12:51
 
В миреГрузияРоссияАбхазияАлхас Квициния
 
 
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