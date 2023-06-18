https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878953483.html

Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии

Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии - РИА Новости, 18.06.2023

Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии

Сухум постоянно проводит военные учения с Россией и готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией после призывов к Тбилиси открыть "второй фронт",... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T04:44

2023-06-18T04:44

2023-06-18T06:17

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сухум постоянно проводит военные учения с Россией и готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией после призывов к Тбилиси открыть "второй фронт", сообщил в интервью РИА Новости посол республики Абхазия в Москве Алхас Квициниа. "Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий. Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, насколько велика вероятность создания в Грузии под давлением Запада так называемого "второго фронта" против России.Как заявил ранее директор СВР Сергей Нарышкин, Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", и убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта", но власти Грузии готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу и решение должно оставаться за народом.

https://ria.ru/20230517/abkhaziya-1872359632.html

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в мире, грузия, россия, абхазия, алхас квициния