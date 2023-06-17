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С Украины вывезли 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, заявил Путин

С Украины вывезли 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2023

С Украины вывезли 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, заявил Путин

Из украинских портов было вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, а в нуждающиеся страны Африки было направлено лишь 3% от этого объема, США и их союзники РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:17

2023-06-17T19:17

2023-06-17T20:54

украина

владимир путин

африка

россия

турция

евросоюз

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С.-Петербург, 17 июн - РИА Новости. Из украинских портов было вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, а в нуждающиеся страны Африки было направлено лишь 3% от этого объема, США и их союзники вновь обманули всех, потому что привыкли врать всему миру на протяжении столетий, заявил президент России Владимир Путин."Вот эти неоколониальные власти европейские, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки: 31, 7 миллиона тонн вывезено, и только три процента ушло в нуждающихся страны Африки. Это разве не обман? Привыкли врать всему миру на протяжении столетий и продолжают это делать сегодня", - сказал Путин на переговорах с делегацией стран Африки.По его словам, по состоянию на 15 июня из украинских портов при содействии России и Турции "вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции". "В нуждающиеся страны Африки... было направлено 976 тысяч тонн. Из 31,7 миллиона. Это всего 3,1 процента", - подчеркнул Путин.Он отметил, что в страны ЕС при этом было направлено 38,9% или 13,3 миллиона тонн. Турция получила 11%, остальное ушло в другие страны.

https://ria.ru/20230617/afrika-1878918511.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, владимир путин, африка, россия, турция, евросоюз