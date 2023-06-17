С Украины вывезли 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, заявил Путин
Путин заявил, что в нуждающиеся страны Африки направили три процента вывезенного зерна
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
С.-Петербург, 17 июн - РИА Новости. Из украинских портов было вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, а в нуждающиеся страны Африки было направлено лишь 3% от этого объема, США и их союзники вновь обманули всех, потому что привыкли врать всему миру на протяжении столетий, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот эти неоколониальные власти европейские, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки: 31, 7 миллиона тонн вывезено, и только три процента ушло в нуждающихся страны Африки. Это разве не обман? Привыкли врать всему миру на протяжении столетий и продолжают это делать сегодня", - сказал Путин на переговорах с делегацией стран Африки.
По его словам, по состоянию на 15 июня из украинских портов при содействии России и Турции "вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции". "В нуждающиеся страны Африки... было направлено 976 тысяч тонн. Из 31,7 миллиона. Это всего 3,1 процента", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что в страны ЕС при этом было направлено 38,9% или 13,3 миллиона тонн. Турция получила 11%, остальное ушло в другие страны.