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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 17.06.2023
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:20
2023-06-17T14:20
2023-06-17T14:20
в мире
филиппины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США. Землетрясение было зафиксировано в 10.15 по времени UTC (13.15 мск). По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 65 километрах к северу от города Намуак, очаг залегал на глубине 34,4 километра. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, филиппины
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
USGS: берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5