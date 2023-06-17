https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878880445.html

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 17.06.2023

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:20

2023-06-17T14:20

2023-06-17T14:20

в мире

филиппины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США. Землетрясение было зафиксировано в 10.15 по времени UTC (13.15 мск). По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 65 километрах к северу от города Намуак, очаг залегал на глубине 34,4 километра. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

филиппины

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в мире, филиппины