https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878835095.html

Во Франции разрушились несколько зданий из-за землетрясения

Во Франции разрушились несколько зданий из-за землетрясения - РИА Новости, 17.06.2023

Во Франции разрушились несколько зданий из-за землетрясения

В результате землетрясения во Франции по меньшей мере один человек пострадал, многие здания получили серьезные повреждения, следует из заявления префектуры... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T08:43

2023-06-17T08:43

2023-06-17T09:25

в мире

франция

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В результате землетрясения во Франции по меньшей мере один человек пострадал, многие здания получили серьезные повреждения, следует из заявления префектуры Дё-Севр в Twitter."О человеке с легким ранением позаботились спасатели", — говорится в сообщении. Отмечается, что вокруг местной церкви установили периметр безопасности. В некоторых коммунах зафиксировали значительные повреждения зданий. По информации радиостанции Franceinfo, в городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта существенно пострадала церковь. А в коммуне Арсе храм лишился части сводов. В коммуне Ла-Лень получила значительные повреждения башня церкви, десятки домов признаны непригодными для проживания из-за трещин в стенах. В самой Приморской Шаранте более тысячи человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП.Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на западе Франции накануне вечером, в 18:38 по местному времени (19:38 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров в 14 километрах к северу от коммуны Сюржер. Затем в этом районе зарегистрировали повторные толчки магнитудой 3,1 и 4,4.Землетрясение магнитудой выше 5 на материковой части Франции последний раз происходило в 2019 году, а в этом регионе — в 1972-м.

https://ria.ru/20230614/zemletryasenie-1877953454.html

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в мире, франция