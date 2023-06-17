https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878833051.html

Во Франции произошло землетрясение

Во Франции произошло землетрясение - РИА Новости, 17.06.2023

Во Франции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на западе Франции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T08:07

2023-06-17T08:07

2023-06-17T08:07

в мире

франция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на западе Франции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 05.27 мск в 12 километрах к северу от коммуны Сюржер с населением 5,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 9 километров. В 05.53 мск в этом же месте было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 с очагом на глубине 2 километров. Накануне в этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 5,3. Согласно агентству Франс Пресс, землетрясение магнитудой больше 5 на материковой части Франции было зарегистрировано в 2019 году. В этом регионе последнее схожее по магнитуде землетрясение произошло в 1972 году. "Для региона... это действительно важное событие", - отметил сейсмолог Жером Вернь. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, франция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)