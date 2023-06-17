https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878833051.html
Во Франции произошло землетрясение
Во Франции произошло землетрясение - РИА Новости, 17.06.2023
Во Франции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на западе Франции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T08:07
2023-06-17T08:07
2023-06-17T08:07
в мире
франция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на западе Франции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 05.27 мск в 12 километрах к северу от коммуны Сюржер с населением 5,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 9 километров. В 05.53 мск в этом же месте было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 с очагом на глубине 2 километров. Накануне в этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 5,3. Согласно агентству Франс Пресс, землетрясение магнитудой больше 5 на материковой части Франции было зарегистрировано в 2019 году. В этом регионе последнее схожее по магнитуде землетрясение произошло в 1972 году. "Для региона... это действительно важное событие", - отметил сейсмолог Жером Вернь. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Франция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Во Франции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на западе Франции
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на западе Франции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр
(EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 05.27 мск в 12 километрах к северу от коммуны Сюржер с населением 5,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 9 километров.
В 05.53 мск в этом же месте было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 с очагом на глубине 2 километров.
Накануне в этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 5,3. Согласно агентству Франс Пресс, землетрясение магнитудой больше 5 на материковой части Франции было зарегистрировано в 2019 году. В этом регионе последнее схожее по магнитуде землетрясение произошло в 1972 году. "Для региона... это действительно важное событие", - отметил сейсмолог Жером Вернь.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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