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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 17.06.2023
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05:55 17.06.2023 (обновлено: 07:10 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878827057.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 17.06.2023
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
ЗВ акватории Тихого океана к северо-востоку от курильского острова Итуруп произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:55
2023-06-17T07:10
происшествия
тихий океан
сахалинская область
итуруп
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — РИА Новости. ЗВ акватории Тихого океана к северо-востоку от курильского острова Итуруп произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. "17 июня в 10.53 (2.53 мск) зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана, 340 км северо-восточнее г. Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 5, глубина 40 километров", — уточняется в сообщении ведомства. По данным пресс-службы регионального главка, землетрясение на территории Сахалинской области не ощущалось, звонков на телефоны доверия и дежурных служб не поступало.
https://ria.ru/20230616/zemletryasenie-1878505818.html
тихий океан
сахалинская область
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происшествия, тихий океан, сахалинская область, итуруп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тихий океан, Сахалинская область, Итуруп, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

МЧС: у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — РИА Новости. ЗВ акватории Тихого океана к северо-востоку от курильского острова Итуруп произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"17 июня в 10.53 (2.53 мск) зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана, 340 км северо-восточнее г. Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 5, глубина 40 километров", — уточняется в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы регионального главка, землетрясение на территории Сахалинской области не ощущалось, звонков на телефоны доверия и дежурных служб не поступало.
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ПроисшествияТихий океанСахалинская областьИтурупМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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