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ВЭБ.РФ: проект "Завидово" развивается и не требует реструктуризации - РИА Новости, 17.06.2023
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16:45 17.06.2023 (обновлено: 16:46 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/zavidovo-1878900579.html
ВЭБ.РФ: проект "Завидово" развивается и не требует реструктуризации
ВЭБ.РФ: проект "Завидово" развивается и не требует реструктуризации - РИА Новости, 17.06.2023
ВЭБ.РФ: проект "Завидово" развивается и не требует реструктуризации
Проект гостиничного комплекса Radisson Resort Zavidovo на территории курорта "Завидово" развивается и ВЭБ.РФ ожидает полного выполнения заемщиком своих... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:45
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Проект гостиничного комплекса Radisson Resort Zavidovo на территории курорта "Завидово" развивается и ВЭБ.РФ ожидает полного выполнения заемщиком своих обязательств, сообщил на полях ПМЭФ старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин.Он добавил, что "условия финансирования в настоящее время не требуют реструктуризации, заёмщик выполняет все обязательства"."Курортный комплекс Radisson Resort Zavidovo, включающий гостиницу и апарт-отель пользуется большим спросом у туристов. Успех проекта возрос в связи развитием внутреннего туризма", - отметил Перин.Ранее в июне в ВЭБ.РФ отмечали, что стратегия развития актива находится в проработке и в настоящее время продажа актива инвестору не планируется.Также Перин напомнил, что при финансовой поддержке ВЭБ.РФ продолжается развитие курорта в Тверской области, в Завидово идет строительство нового всесезонного комплекса для оздоровительного, спортивного и событийного туризма. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."Новый комплекс в Завидово - уникальный туристический объект, видим в нем большой потенциал в контексте развития отрасли, даст толчок развитию туризма в регионе. Проект реализуется с привлечением льготного кредитования в рамках программы по поддержке строительства и реконструкции отелей", - уточнил старший банкир ВЭБ.РФ.
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россия, вэб.рф (вэб), московская область (подмосковье), тверская область, пмэф 2023
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ВЭБ.РФ: проект "Завидово" развивается и не требует реструктуризации

ВЭБ.РФ: курортный проект "Завидово" развивается и не требует реструктуризации

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиОЭЗ "Завидово" в Тверской области
ОЭЗ Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
ОЭЗ "Завидово" в Тверской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Проект гостиничного комплекса Radisson Resort Zavidovo на территории курорта "Завидово" развивается и ВЭБ.РФ ожидает полного выполнения заемщиком своих обязательств, сообщил на полях ПМЭФ старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин.
Он добавил, что "условия финансирования в настоящее время не требуют реструктуризации, заёмщик выполняет все обязательства".
"Курортный комплекс Radisson Resort Zavidovo, включающий гостиницу и апарт-отель пользуется большим спросом у туристов. Успех проекта возрос в связи развитием внутреннего туризма", - отметил Перин.
Ранее в июне в ВЭБ.РФ отмечали, что стратегия развития актива находится в проработке и в настоящее время продажа актива инвестору не планируется.
Также Перин напомнил, что при финансовой поддержке ВЭБ.РФ продолжается развитие курорта в Тверской области, в Завидово идет строительство нового всесезонного комплекса для оздоровительного, спортивного и событийного туризма. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Новый комплекс в Завидово - уникальный туристический объект, видим в нем большой потенциал в контексте развития отрасли, даст толчок развитию туризма в регионе. Проект реализуется с привлечением льготного кредитования в рамках программы по поддержке строительства и реконструкции отелей", - уточнил старший банкир ВЭБ.РФ.
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