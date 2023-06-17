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В Таганрогском заливе сотрудники МЧС спасли пятерых детей
В Таганрогском заливе сотрудники МЧС спасли пятерых детей - РИА Новости, 17.06.2023
В Таганрогском заливе сотрудники МЧС спасли пятерых детей
Спасатели пришли на помощь и благополучно доставили на берег пятерых детей, которых унесло на один километр в открытое море в Таганрогском заливе в Ростовской... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:56
2023-06-17T17:56
2023-06-17T18:07
хорошие новости
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
таганрог
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. Спасатели пришли на помощь и благополучно доставили на берег пятерых детей, которых унесло на один километр в открытое море в Таганрогском заливе в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС России в Telegram-канале. "В Таганрогском заливе спасли пятерых детей", — говорится в сообщении.По словам спасателей, чрезвычайное происшествие произошло сегодня днем на центральном пляже Таганрога в Ростовской области. Компания ребят в возрасте 12-16 лет решила покататься на сап-бордах, а их родители были поблизости на берегу. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, спасатели предупреждали отдыхающих об ухудшении погоды: ветре и высокой волне. Но, несмотря на предостережения, ребята вышли на воду и попали в тягун — отбойное течение, довольно частое явление в этих водах. "На помощь пришли инспекторы Таганрогского отделения ГИМС, спасатели и сотрудники транспортной полиции. Детей унесло на один километр в открытое море. Спасатели благополучно доставили их на берег", — говорится в сообщении.Уточняется, что медицинская помощь ребятам не понадобилась, для них все обошлось легким испугом.
https://ria.ru/20230615/boloto-1878347086.html
https://ria.ru/20230612/spasenie-1877604559.html
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ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таганрог
Хорошие новости, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Таганрог
В Таганрогском заливе сотрудники МЧС спасли пятерых детей
Сотрудники МЧС Ростовской области спасли пятерых детей в Таганрогском заливе