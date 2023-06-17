https://ria.ru/20230617/zaliv-1878907715.html

В Таганрогском заливе сотрудники МЧС спасли пятерых детей

В Таганрогском заливе сотрудники МЧС спасли пятерых детей - РИА Новости, 17.06.2023

В Таганрогском заливе сотрудники МЧС спасли пятерых детей

Спасатели пришли на помощь и благополучно доставили на берег пятерых детей, которых унесло на один километр в открытое море в Таганрогском заливе в Ростовской... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T17:56

2023-06-17T17:56

2023-06-17T18:07

хорошие новости

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

таганрог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878907107_0:551:1267:1263_1920x0_80_0_0_8fe41a58d521347fd784a183c72c742c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. Спасатели пришли на помощь и благополучно доставили на берег пятерых детей, которых унесло на один километр в открытое море в Таганрогском заливе в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС России в Telegram-канале. "В Таганрогском заливе спасли пятерых детей", — говорится в сообщении.По словам спасателей, чрезвычайное происшествие произошло сегодня днем на центральном пляже Таганрога в Ростовской области. Компания ребят в возрасте 12-16 лет решила покататься на сап-бордах, а их родители были поблизости на берегу. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, спасатели предупреждали отдыхающих об ухудшении погоды: ветре и высокой волне. Но, несмотря на предостережения, ребята вышли на воду и попали в тягун — отбойное течение, довольно частое явление в этих водах. "На помощь пришли инспекторы Таганрогского отделения ГИМС, спасатели и сотрудники транспортной полиции. Детей унесло на один километр в открытое море. Спасатели благополучно доставили их на берег", — говорится в сообщении.Уточняется, что медицинская помощь ребятам не понадобилась, для них все обошлось легким испугом.

https://ria.ru/20230615/boloto-1878347086.html

https://ria.ru/20230612/spasenie-1877604559.html

ростовская область

таганрог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таганрог