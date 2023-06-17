https://ria.ru/20230617/yakunin-1878843833.html

Михаил Якунин: у РНКБ сформировался иммунитет к санкциям

Михаил Якунин: у РНКБ сформировался иммунитет к санкциям - РИА Новости, 17.06.2023

Михаил Якунин: у РНКБ сформировался иммунитет к санкциям

Крупнейший крымский банк РНКБ прошел санкционный 2022 год без потрясений, однако в этом году столкнулся с крупным вызовом – на полуостров стали заходить... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:00

2023-06-17T12:00

2023-06-17T12:06

пмэф-2023

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Крупнейший крымский банк РНКБ прошел санкционный 2022 год без потрясений, однако в этом году столкнулся с крупным вызовом – на полуостров стали заходить крупнейшие российские кредитные организации. О том, как банк справляется с возросшей конкуренцией, сколько планирует заработать в этом году, что происходит на рынке жилья в Крыму, и получится ли полностью отказаться от наличных в регионе, рассказал в интервью РИА Новости глава РНКБ Михаил Якунин. Беседовала Анастасия Сапрыкина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Как РНКБ справился с кризисным 2022 годом? Сказался ли он как-то на бизнесе банка или нет?– У РНКБ с самого начала работы в Крыму сформировался иммунитет к санкциям. Мы выстроили устойчивую бизнес-модель, которая абсолютно не подвержена влиянию других государств. Если говорить о начале 2022 года, то у нас не было излишнего валютного риска, был достаточный запас ликвидных активов, не было никаких активов в иностранных юрисдикциях, был сформирован кредитный портфель высокого качества.При этом РНКБ сумел сохранить одни из самых привлекательных на российском рынке ставки по ипотеке и продуктам для МСП, и это позволило быстро вернуться к росту основных показателей и достичь хороших результатов. По итогам 2022 года активы банка выросли на 14%, а чистая прибыль составила 9,1 миллиарда рублей– РНКБ в начале года стал частью группы ВТБ. Как проходит процесс интеграции? Какие задачи перед вами ставит ВТБ?– Напомню, что и до начала работы в Крыму РНКБ изначально входил в состав группы ВТБ. А сейчас мы снова стали частью группы, при этом сохраняем свой бренд и отдельное юридическое лицо. В целом задача нашего банка остается прежней – расти, развиваться, привлекать инвестиции в Крым и предлагать полный спектр современных цифровых услуг.– Какой финансовый результат у вас с начала 2023 года и какой ждете в целом за год?– Мы стабильно сохраняем уровень прибыльности бизнеса, это является частью нашей долгосрочной стратегии. По результатам работы за пять месяцев 2023 года банк получил прибыль в размере 2,4 миллиарда рублей. По итогам 2023 года мы планируем получить прибыль в размере не менее результатов прошлого года.– В Крым вышел крупнейший российский банк, как это сказалось на бизнес-модели банка? Чувствуете ли вы усиление конкуренции?– Мы вполне успешно конкурируем, отмечаем стабильный рост нашей клиентской базы, наращиваем объемы бизнеса. С первых дней работы в Крыму работа была выстроена так, чтобы наши продукты были на уровне крупнейших финансовых организаций страны. В целом РНКБ так или иначе всегда работал в конкурентной среде – в Крыму и ранее были представлены другие крупные банки, кроме этого, наши продукты востребованы и в Краснодарском крае, где у нас работает целая сеть отделений.Люди на материковой части России давно привыкли к тому, что у них в кошельках лежит несколько карт от разных банков. Но главное, не сколько их, а какая карта остается основной. И это хорошо, что у крымчан есть такая возможность – сравнивать услуги и продукты разных банков.– Как сегодня обстоит ситуация с жильем в Крыму? Как вы оцениваете доступность жилья в регионе?– Строительная сфера Крыма – это прекрасный пример устойчивости отрасли к внешним обстоятельствам и ее жизнеспособности в целом. Этой весной мы преодолели цифру в 100 миллиардов рублей в рамках подписанных за четыре года сделок по проектному финансированию застройщиков.И в этом году РНКБ продолжает получать заявки от крымских девелоперов на предоставление проектного финансирования в объемах, которые вполне сопоставимы с предыдущими. К примеру, с начала года в банк поступило 30 таких заявок на строительство объектов общей площадью 690 тысяч квадратных метров. При этом за аналогичный период прошлого года было получено 23 заявки общей площадью 715 тысяч квадратных метров. Это говорит о том, что застройщики делают все возможное и даже невозможное для развития строительного рынка Крыма, а количество новых проектов, несмотря ни на что, только растет.А в прошлом году РНКБ запустил новый и очень важный для поддержки строительной отрасли продукт "Северная ипотека". Он позволяет жителям отделенных регионов покупать жилье в Крыму в ипотеку дистанционно, без визита на полуостров. И мы видим, что интерес к этому проекту очень большой как у застройщиков, так и у клиентов.– Что сейчас происходит на рынке ипотеки в Крыму?– Для нас ипотека – это не только один из драйверов бизнеса, но и зона социальной ответственности перед нашими клиентами и партнерами. Мы отмечаем восстановление спроса на ипотечное кредитование по сравнению с прошлым годом. С начала 2023 года мы выдали 13,5 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 64%.– Какие темпы роста портфеля сейчас у банка, и какие вы ждете по итогам года? Какой объем ипотеки может быть выдан к концу года?– С начала года ипотечный портфель банка увеличился на 11% и превысил 72 миллиарда рублей. По нашим прогнозам, при отсутствии новых внешних негативных факторов, ипотечный портфель банка может превысить 80 миллиардов рублей, а объем выдач в 2023 году – 30 миллиардов рублей.– Сейчас средний срок ипотеки в России подбирается уже к 25 годам, при этом ряд банков начали увеличивать лимит до 35 лет. Есть ли аналогичные планы у РНКБ?– На сегодняшний день клиенты нашего банка могут оформить ипотечные кредиты на 25 лет, однако с учетом нашей внутренней статистики средний срок выданного ипотечного кредита РНКБ в 2023 году составляет 21 год и 6 месяцев. При этом средний возраст нашего заемщика – чуть менее 40 лет, что позволяет вполне комфортно оформлять кредит на 25 лет. Таким образом, большинству наших клиентов достаточно 25-летнего срока ипотечного кредита, и в краткосрочной перспективе увеличение этого срока не планируется.При этом мы внимательно анализируем потребности наших клиентов, и готовы оперативно реагировать на возможные изменения.– Как в целом развивается у вас розничное кредитование в Крыму? Есть ли проблемы с качеством кредитов?– Мы видим стабильный прирост розничного кредитного портфеля с высоким качеством обслуживания долга и стабильным уровнем просроченной задолженности. Большая часть наших заемщиков – это жители Республики Крым и города Севастополя, и это очень ответственные клиенты, которые в большинстве своем не допускают просрочек.– Какой сегодня процент платежей в Крыму является безналичным? Есть ли тенденция к росту, или этот показатель стабилен?– За последние пять лет количество платежей в кассах у нас сократилось втрое, потому что клиенты оценили преимущества дистанционных каналов обслуживания. В РНКБ уже 97% операций физических лиц проводится через цифровые каналы. В корпоративном сегменте данный показатель уже несколько лет находится на уровне 97-99%.– Ожидаете ли вы, что в обозримой перспективе получится отказаться от наличных на 99%?– По доле цифровых операций в штуках мы весьма близки к уровню 99%, поэтому, на наш взгляд, такая цель вполне достижима.Однако есть рыночные факторы, которые оказывают влияние на ситуацию. Например, еще достаточно много крупных покупок – квартир, автомобилей и прочее – совершается с использованием наличных. Например, по данным ЦБ РФ, доля цифровых платежей физических лиц в России в штуках составляет 96%, а по объему платежей – только 73%. Потенциал для цифровизации составляет более семи триллионов рублей в год! Поэтому нам всем есть куда стремиться.– А что с корпоративным кредитованием? В каких новых крупных инфраструктурных проектах Крыма уже участвует РНКБ?– За 10 лет работы в Крыму РНКБ зарекомендовал себя как надежный партнер для реализации самых сложных и важных для социально-экономического развития Крыма инфраструктурных проектов. С начала года кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос на 9,7% и достиг 149 миллиардов рублей.В течение почти девяти лет в Крыму действовала федеральная целевая программа модернизации инфраструктуры, в рамках которой при активном участии РНКБ были построены две тепловые электростанции, новый аэропорт, сотни километров дорог. Сейчас вся ключевая инфраструктура в регионе уже построена. Мы видим, что изменился вектор инвестиций – сейчас локомотивом являются жилищное строительство и туризм. В рамках ПМЭФ-2023 мы заключили соглашения с застройщиками Республики Крым и города Севастополя с общим объемом инвестиций в новые объекты на сумму 115 миллиардов рублей. Среди этих объектов – и жилые комплексы, и туристические объекты.Благодаря совместной работе государства и бизнеса Крым преображается на глазах, и мы рады, что можем не просто видеть эти перемены к лучшему, но и быть участниками этих перемен.

https://ria.ru/20230131/banki-1848556588.html

https://ria.ru/20230614/sberbank-1877918342.html

https://ria.ru/20230613/zhile-1877699282.html

https://ria.ru/20230418/rubl-1866116419.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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