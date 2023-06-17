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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В Херсоне прогремели взрывы, передает Telegram-канал 5.ua. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:41

2023-06-17T07:41

2023-06-17T07:51

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

происшествия

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Херсоне прогремели взрывы, передает Telegram-канал 5.ua. "Сообщают о взрывах в Херсоне!" — говорится в публикации.Информацию о взрывах подтверждает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации. Воздушную тревогу в области не объявляли.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, пока находится под контролем украинских войск. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

херсон

херсонская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, херсонская область , происшествия