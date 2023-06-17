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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В Херсоне прогремели взрывы, передает Telegram-канал 5.ua. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:41
2023-06-17T07:41
2023-06-17T07:51
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Херсоне прогремели взрывы, передает Telegram-канал 5.ua. "Сообщают о взрывах в Херсоне!" — говорится в публикации.Информацию о взрывах подтверждает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации. Воздушную тревогу в области не объявляли.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, пока находится под контролем украинских войск. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Канал 5.ua: в Херсоне сообщают о взрывах