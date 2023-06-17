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Истребительная авиация ВКС сбила украинский военный вертолет Ми-24
Истребительная авиация ВКС сбила украинский военный вертолет Ми-24 - РИА Новости, 17.06.2023
Истребительная авиация ВКС сбила украинский военный вертолет Ми-24
Российская истребительная авиация за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-24, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:08
2023-06-17T14:08
2023-06-17T16:46
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
ми-24
донецкая народная республика
краматорск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российская истребительная авиация за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-24, сообщили в пресс-службе Министерства обороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, ми-24, донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Ми-24, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Истребительная авиация ВКС сбила украинский военный вертолет Ми-24
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