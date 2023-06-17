https://ria.ru/20230617/vooruzheniya-1878929748.html

В Кремле оценили ситуацию в области контроля над вооружениями

В Кремле оценили ситуацию в области контроля над вооружениями - РИА Новости, 17.06.2023

В Кремле оценили ситуацию в области контроля над вооружениями

Ситуация в области контроля над вооружениями и стратегической стабильности скорее плохая, чем хорошая, нуждается в срочных переговорах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:01

2023-06-17T21:01

2023-06-17T21:04

москва

великобритания

франция

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация в области контроля над вооружениями и стратегической стабильности скорее плохая, чем хорошая, нуждается в срочных переговорах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В целом сейчас ситуация, наверное, в области контроля над вооружениями и стратбезопасностью скорее плохая, чем хорошая. Она нуждается в срочных переговорах", - сказал Песков в интервью "Известиям". По его словам, Москва исходит из того, что если обсуждать вопросы стратегической безопасности, то со всеми странами, обладающими ядерным оружием. "Невозможно делать без участия таких стран, как Великобритания и Франция. Потому что они тоже имеют ядерное оружие, и мы должны учитывать их позицию. Они должны быть вовлечены в договоренности", - добавил Песков.При этом Песков отметил, что Россия, несмотря на это, готова к диалогу. На уточняющий вопрос, есть ли контакты с США, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.

https://ria.ru/20230617/uregulirovanie-1878928852.html

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великобритания

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, великобритания, франция, дмитрий песков, безопасность