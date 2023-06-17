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В Кремле оценили ситуацию в области контроля над вооружениями - РИА Новости, 17.06.2023
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21:01 17.06.2023 (обновлено: 21:04 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/vooruzheniya-1878929748.html
В Кремле оценили ситуацию в области контроля над вооружениями
В Кремле оценили ситуацию в области контроля над вооружениями - РИА Новости, 17.06.2023
В Кремле оценили ситуацию в области контроля над вооружениями
Ситуация в области контроля над вооружениями и стратегической стабильности скорее плохая, чем хорошая, нуждается в срочных переговорах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:01
2023-06-17T21:04
москва
великобритания
франция
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация в области контроля над вооружениями и стратегической стабильности скорее плохая, чем хорошая, нуждается в срочных переговорах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В целом сейчас ситуация, наверное, в области контроля над вооружениями и стратбезопасностью скорее плохая, чем хорошая. Она нуждается в срочных переговорах", - сказал Песков в интервью "Известиям". По его словам, Москва исходит из того, что если обсуждать вопросы стратегической безопасности, то со всеми странами, обладающими ядерным оружием. "Невозможно делать без участия таких стран, как Великобритания и Франция. Потому что они тоже имеют ядерное оружие, и мы должны учитывать их позицию. Они должны быть вовлечены в договоренности", - добавил Песков.При этом Песков отметил, что Россия, несмотря на это, готова к диалогу. На уточняющий вопрос, есть ли контакты с США, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
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москва, великобритания, франция, дмитрий песков, безопасность
Москва, Великобритания, Франция, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле оценили ситуацию в области контроля над вооружениями

Песков: ситуация в области контроля над вооружениями плохая и нуждается в переговорах

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация в области контроля над вооружениями и стратегической стабильности скорее плохая, чем хорошая, нуждается в срочных переговорах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В целом сейчас ситуация, наверное, в области контроля над вооружениями и стратбезопасностью скорее плохая, чем хорошая. Она нуждается в срочных переговорах", - сказал Песков в интервью "Известиям".
По его словам, Москва исходит из того, что если обсуждать вопросы стратегической безопасности, то со всеми странами, обладающими ядерным оружием.
"Невозможно делать без участия таких стран, как Великобритания и Франция. Потому что они тоже имеют ядерное оружие, и мы должны учитывать их позицию. Они должны быть вовлечены в договоренности", - добавил Песков.
При этом Песков отметил, что Россия, несмотря на это, готова к диалогу. На уточняющий вопрос, есть ли контакты с США, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
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