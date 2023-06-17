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Пушков резко ответил на просьбы Макрона "повлиять на Россию" - РИА Новости, 17.06.2023
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04:34 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/vliyanie-1878824326.html
Пушков резко ответил на просьбы Макрона "повлиять на Россию"
Пушков резко ответил на просьбы Макрона "повлиять на Россию" - РИА Новости, 17.06.2023
Пушков резко ответил на просьбы Макрона "повлиять на Россию"
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, а не искать возможности воздействия на Россию через... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T04:34
2023-06-17T04:34
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
мухаммед бен сальман
алексей пушков
евросоюз
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, а не искать возможности воздействия на Россию через другие страны, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель", — заявил парламентарий.По мнению сенатора, обращение Макрона к Мухаммеду бен Сальману показывает еще и то, что Запад полностью утратил рычаги давления на МосквуРанее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источник в офисе президента Франции, что Эммануэль Макрон на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его "использовать свое влияние" на Россию в вопросе Украины.
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, мухаммед бен сальман, алексей пушков, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Мухаммед бен Сальман, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков резко ответил на просьбы Макрона "повлиять на Россию"

Сенатор Пушков посоветовал Макрону повлиять на Украину, а не искать воздействия на Россию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, а не искать возможности воздействия на Россию через другие страны, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
«
"Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель", — заявил парламентарий.
По мнению сенатора, обращение Макрона к Мухаммеду бен Сальману показывает еще и то, что Запад полностью утратил рычаги давления на Москву
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источник в офисе президента Франции, что Эммануэль Макрон на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в пятницу попросил его "использовать свое влияние" на Россию в вопросе Украины.
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В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронМухаммед бен СальманАлексей ПушковЕвросоюз
 
 
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