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Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел - РИА Новости, 17.06.2023
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20:38 17.06.2023 (обновлено: 20:39 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/veschi-1878926391.html
Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел
Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел - РИА Новости, 17.06.2023
Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел
Волонтеры ассоциации "Наш Харьков" передали жителям сел Харьковской области, подконтрольных России, полторы тонны летней одежды, сообщают власти региона в своем РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:38
2023-06-17T20:39
надежные люди
россия
харьковская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Волонтеры ассоциации "Наш Харьков" передали жителям сел Харьковской области, подконтрольных России, полторы тонны летней одежды, сообщают власти региона в своем телеграм-канале. "Волонтеры ассоциации "Наш Харьков", которые на протяжении долгого времени сотрудничают с ВГА (военно-гражданская администрация - ред.) Харьковской области, передали на склад администрации 1,5 тонны вещей для жителей Харьковщины, проживающих в приграничных и прифронтовых населенных пунктах региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что волонтерам поступила информация о том, что людям на этих территориях необходима летняя одежда, и активисты оперативно организовали сбор вещей.
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россия
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россия, харьковская область
Надежные люди, Россия, Харьковская область
Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел

Волонтеры передали жителям подконтрольных России харьковских сел полторы тонны вещей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВолонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Центре молодежных инициатив
Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Центре молодежных инициатив - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Центре молодежных инициатив. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Волонтеры ассоциации "Наш Харьков" передали жителям сел Харьковской области, подконтрольных России, полторы тонны летней одежды, сообщают власти региона в своем телеграм-канале.
"Волонтеры ассоциации "Наш Харьков", которые на протяжении долгого времени сотрудничают с ВГА (военно-гражданская администрация - ред.) Харьковской области, передали на склад администрации 1,5 тонны вещей для жителей Харьковщины, проживающих в приграничных и прифронтовых населенных пунктах региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что волонтерам поступила информация о том, что людям на этих территориях необходима летняя одежда, и активисты оперативно организовали сбор вещей.
Волонтеры доставили гуманитарную помощь в подконтрольные РФ села Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Надежные людиРоссияХарьковская область
 
 
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