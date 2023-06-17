https://ria.ru/20230617/veschi-1878926391.html
Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел
Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел - РИА Новости, 17.06.2023
Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел
Волонтеры ассоциации "Наш Харьков" передали жителям сел Харьковской области, подконтрольных России, полторы тонны летней одежды, сообщают власти региона в своем РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:38
2023-06-17T20:38
2023-06-17T20:39
надежные люди
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харьковская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Волонтеры ассоциации "Наш Харьков" передали жителям сел Харьковской области, подконтрольных России, полторы тонны летней одежды, сообщают власти региона в своем телеграм-канале. "Волонтеры ассоциации "Наш Харьков", которые на протяжении долгого времени сотрудничают с ВГА (военно-гражданская администрация - ред.) Харьковской области, передали на склад администрации 1,5 тонны вещей для жителей Харьковщины, проживающих в приграничных и прифронтовых населенных пунктах региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что волонтерам поступила информация о том, что людям на этих территориях необходима летняя одежда, и активисты оперативно организовали сбор вещей.
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878300126.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область
Надежные люди, Россия, Харьковская область
Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел
Волонтеры передали жителям подконтрольных России харьковских сел полторы тонны вещей
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Волонтеры ассоциации "Наш Харьков" передали жителям сел Харьковской области, подконтрольных России, полторы тонны летней одежды, сообщают власти региона в своем телеграм-канале
.
"Волонтеры ассоциации "Наш Харьков", которые на протяжении долгого времени сотрудничают с ВГА (военно-гражданская администрация - ред.) Харьковской области, передали на склад администрации 1,5 тонны вещей для жителей Харьковщины, проживающих в приграничных и прифронтовых населенных пунктах региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что волонтерам поступила информация о том, что людям на этих территориях необходима летняя одежда, и активисты оперативно организовали сбор вещей.
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