https://ria.ru/20230617/veschi-1878926391.html

Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел

Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел - РИА Новости, 17.06.2023

Волонтеры передали одежду жителям подконтрольных России харьковских сел

Волонтеры ассоциации "Наш Харьков" передали жителям сел Харьковской области, подконтрольных России, полторы тонны летней одежды, сообщают власти региона в своем РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:38

2023-06-17T20:38

2023-06-17T20:39

надежные люди

россия

харьковская область

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Волонтеры ассоциации "Наш Харьков" передали жителям сел Харьковской области, подконтрольных России, полторы тонны летней одежды, сообщают власти региона в своем телеграм-канале. "Волонтеры ассоциации "Наш Харьков", которые на протяжении долгого времени сотрудничают с ВГА (военно-гражданская администрация - ред.) Харьковской области, передали на склад администрации 1,5 тонны вещей для жителей Харьковщины, проживающих в приграничных и прифронтовых населенных пунктах региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что волонтерам поступила информация о том, что людям на этих территориях необходима летняя одежда, и активисты оперативно организовали сбор вещей.

https://ria.ru/20230615/pomosch-1878300126.html

россия

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, харьковская область