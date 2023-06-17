https://ria.ru/20230617/uregulirovanie-1878931557.html

Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров

Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.06.2023

Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров

Москва разделяет принципиальные подходы Пекина вокруг урегулирования ситуации на Украине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:15

2023-06-17T21:15

2023-06-17T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853659444_171:0:2728:1438_1920x0_80_0_0_4b14cda7fb1298ab8918f7b07259d139.jpg

СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Москва разделяет принципиальные подходы Пекина вокруг урегулирования ситуации на Украине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров."Прежде всего, они (лидеры африканских стран - ред.) выделяли известные 12 пунктов позиции КНР, которая была представлена пару месяцев назад и выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки, которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН, во всей из совокупности, во всей их взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счёт безопасности других, чтобы безопасность была неделимой в глобальном масштабе", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным."Именно эти принципиальные подходы мы разделяем", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, россия