https://ria.ru/20230617/uregulirovanie-1878931557.html
Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров
Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.06.2023
Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров
Москва разделяет принципиальные подходы Пекина вокруг урегулирования ситуации на Украине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:15
2023-06-17T21:15
2023-06-17T21:47
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Москва разделяет принципиальные подходы Пекина вокруг урегулирования ситуации на Украине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров."Прежде всего, они (лидеры африканских стран - ред.) выделяли известные 12 пунктов позиции КНР, которая была представлена пару месяцев назад и выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки, которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН, во всей из совокупности, во всей их взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счёт безопасности других, чтобы безопасность была неделимой в глобальном масштабе", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным."Именно эти принципиальные подходы мы разделяем", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, китай, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия
Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия разделяет принципиальные подходы Китая по урегулированию на Украине