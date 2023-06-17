Рейтинг@Mail.ru
Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 17.06.2023 (обновлено: 21:47 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/uregulirovanie-1878931557.html
Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров
Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.06.2023
Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров
Москва разделяет принципиальные подходы Пекина вокруг урегулирования ситуации на Украине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:15
2023-06-17T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853659444_171:0:2728:1438_1920x0_80_0_0_4b14cda7fb1298ab8918f7b07259d139.jpg
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Москва разделяет принципиальные подходы Пекина вокруг урегулирования ситуации на Украине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров."Прежде всего, они (лидеры африканских стран - ред.) выделяли известные 12 пунктов позиции КНР, которая была представлена пару месяцев назад и выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки, которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН, во всей из совокупности, во всей их взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счёт безопасности других, чтобы безопасность была неделимой в глобальном масштабе", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным."Именно эти принципиальные подходы мы разделяем", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853659444_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_5dc4c80f65d8d63ca25f169ec70c6892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия
Россия разделяет подходы Китая по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия разделяет принципиальные подходы Китая по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И
Сергей Лавров и Ван И - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Москва разделяет принципиальные подходы Пекина вокруг урегулирования ситуации на Украине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.
"Прежде всего, они (лидеры африканских стран - ред.) выделяли известные 12 пунктов позиции КНР, которая была представлена пару месяцев назад и выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки, которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН, во всей из совокупности, во всей их взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счёт безопасности других, чтобы безопасность была неделимой в глобальном масштабе", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Именно эти принципиальные подходы мы разделяем", - подчеркнул министр.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Китай сделал ставку в украинской игре
25 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала