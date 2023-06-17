https://ria.ru/20230617/ucheniya-1878918040.html

В Севастополе проведут противодиверсионные учения

В Севастополе проведут противодиверсионные учения - РИА Новости, 17.06.2023

В Севастополе проведут противодиверсионные учения

Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проведут в Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:26

2023-06-17T19:26

2023-06-17T19:26

безопасность

севастополь

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проведут в Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.00 в Камышовой бухте флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.) с практической стрельбой", - написал Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20230614/sevastopol-1877779030.html

севастополь

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безопасность, севастополь, михаил развожаев, общество