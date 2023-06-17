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В Севастополе проведут противодиверсионные учения
В Севастополе проведут противодиверсионные учения - РИА Новости, 17.06.2023
В Севастополе проведут противодиверсионные учения
Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проведут в Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:26
2023-06-17T19:26
2023-06-17T19:26
безопасность
севастополь
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Противодиверсионные учения Черноморского флота со стрельбой проведут в Севастополе вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.00 в Камышовой бухте флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.) с практической стрельбой", - написал Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, общество
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Общество
В Севастополе проведут противодиверсионные учения
Губернатор Развожаев: Черноморский флот проведет противодиверсионные учения в Севастополе