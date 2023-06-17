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В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.06.2023
В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:06
2023-06-17T17:06
2023-06-17T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Черниговской области прозвучал в 16.48 (совпадает с мск), а в Киевской - в 16.55. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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в мире, черниговская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина
В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киевской и Черниговской областях