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Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь - РИА Новости, 17.06.2023
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00:56 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/transgender-1878815357.html
Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь
Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь - РИА Новости, 17.06.2023
Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь
Трансгендерная женщина Роуз Монтойя, оголившая грудь перед Белым домом после мероприятия в честь секс-меньшинств 10 июня, принесла свои извинения американцам. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T00:56
2023-06-17T00:56
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Трансгендерная женщина Роуз Монтойя, оголившая грудь перед Белым домом после мероприятия в честь секс-меньшинств 10 июня, принесла свои извинения американцам. Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлесс на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что этих людей впредь не позовут в резиденцию президента США. "Я хочу воспользоваться моментом, чтобы принести извинения за влияние моих действий... Я никогда не стремилась создать ситуацию, которая может привести к... вреду по отношению ко мне или к другим людям", - заявила Монтойя в видео, опубликованном на ее странице в соцсетях.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь

Трансгендерная женщина извинилась за то, что оголила грудь перед Белым домом

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Трансгендерная женщина Роуз Монтойя, оголившая грудь перед Белым домом после мероприятия в честь секс-меньшинств 10 июня, принесла свои извинения американцам.
Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлесс на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что этих людей впредь не позовут в резиденцию президента США.
"Я хочу воспользоваться моментом, чтобы принести извинения за влияние моих действий... Я никогда не стремилась создать ситуацию, которая может привести к... вреду по отношению ко мне или к другим людям", - заявила Монтойя в видео, опубликованном на ее странице в соцсетях.
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