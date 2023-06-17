https://ria.ru/20230617/transgender-1878815357.html
Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь
Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь - РИА Новости, 17.06.2023
Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь
Трансгендерная женщина Роуз Монтойя, оголившая грудь перед Белым домом после мероприятия в честь секс-меньшинств 10 июня, принесла свои извинения американцам. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T00:56
2023-06-17T00:56
2023-06-17T00:56
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Трансгендерная женщина Роуз Монтойя, оголившая грудь перед Белым домом после мероприятия в честь секс-меньшинств 10 июня, принесла свои извинения американцам. Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлесс на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что этих людей впредь не позовут в резиденцию президента США. "Я хочу воспользоваться моментом, чтобы принести извинения за влияние моих действий... Я никогда не стремилась создать ситуацию, которая может привести к... вреду по отношению ко мне или к другим людям", - заявила Монтойя в видео, опубликованном на ее странице в соцсетях.
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1877923839.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь
Трансгендерная женщина извинилась за то, что оголила грудь перед Белым домом
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Трансгендерная женщина Роуз Монтойя, оголившая грудь перед Белым домом после мероприятия в честь секс-меньшинств 10 июня, принесла свои извинения американцам.
Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлесс на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом Джо Байденом
. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
заявила, что этих людей впредь не позовут в резиденцию президента США
.
"Я хочу воспользоваться моментом, чтобы принести извинения за влияние моих действий... Я никогда не стремилась создать ситуацию, которая может привести к... вреду по отношению ко мне или к другим людям", - заявила Монтойя в видео, опубликованном на ее странице в соцсетях.
"Ужас": американцев шокировал оголивший грудь в Белом доме трансгендер