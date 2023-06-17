https://ria.ru/20230617/transgender-1878815357.html

Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь

Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь - РИА Новости, 17.06.2023

Трансгендерная женщина извинилась за оголенную перед Белым домом грудь

Трансгендерная женщина Роуз Монтойя, оголившая грудь перед Белым домом после мероприятия в честь секс-меньшинств 10 июня, принесла свои извинения американцам. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T00:56

2023-06-17T00:56

2023-06-17T00:56

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Трансгендерная женщина Роуз Монтойя, оголившая грудь перед Белым домом после мероприятия в честь секс-меньшинств 10 июня, принесла свои извинения американцам. Ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором несколько представителей секс-меньшинств позируют топлесс на лужайке Белого дома, перед этим пообщавшись с президентом Джо Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что этих людей впредь не позовут в резиденцию президента США. "Я хочу воспользоваться моментом, чтобы принести извинения за влияние моих действий... Я никогда не стремилась создать ситуацию, которая может привести к... вреду по отношению ко мне или к другим людям", - заявила Монтойя в видео, опубликованном на ее странице в соцсетях.

https://ria.ru/20230614/vstrecha-1877923839.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден