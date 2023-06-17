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Трампу хотят запретить публиковать документы в его деле, пишут СМИ

Трампу хотят запретить публиковать документы в его деле, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2023

Трампу хотят запретить публиковать документы в его деле, пишут СМИ

Министерство юстиции США просит суд запретить бывшему президенту страны Дональду Трампу публиковать любые засекреченные материалы в ходе рассмотрения судом дела РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:42

2023-06-17T01:42

2023-06-17T01:42

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арест трампа

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США просит суд запретить бывшему президенту страны Дональду Трампу публиковать любые засекреченные материалы в ходе рассмотрения судом дела о хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго, сообщает The Hill. "Министерство юстиции в пятницу подало ходатайство о блокировке для бывшего президента Трампа публикации любых засекреченных материалов, которые будут представлены его юридической команде на протяжении судебного дела о нарушении правил обращения с записями в Мар-а-Лаго", - говорится в публикации. В частности, речь идет об информации, касающейся самого расследования, которая может быть использована властями в других делах против лиц, которым еще не предъявлены обвинения. Трампу и его адвокатам должны предоставить для ознакомления 31 документ, который минюст использует в роде расследования против экс-президента. Во вторник в Майами состоялось заседание суда, в ходе которого правоохранители предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 38 пунктам. Сам бывший глава государства отказался признать вину по каким-либо пунктам обвинения. Суд отпустил политика и его помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещения, в том числе на поездки за границу. В своем первом комментарии по поводу случившегося Трамп назвал этот день "одним из самых печальных" в истории США.

https://ria.ru/20230616/ssha-1878334168.html

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в мире, сша, майами, дональд трамп, арест трампа