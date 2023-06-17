https://ria.ru/20230617/ssha-1877303547.html

"Мы не сможем этого изменить". О чем до сих пор сожалеют в США

"Мы не сможем этого изменить". О чем до сих пор сожалеют в США - РИА Новости, 17.06.2023

"Мы не сможем этого изменить". О чем до сих пор сожалеют в США

Три с лишним века назад в американском Салеме завершился процесс над ведьмами. По подозрению в связях с дьяволом на эшафот отправили два десятка человек. Власти РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T08:00

2023-06-17T08:00

2023-06-17T08:01

религия

массачусетс

бостон

аналитика - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877150821_0:162:1600:1062_1920x0_80_0_0_5ac76b8c8216d29148f091611aaea150.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Три с лишним века назад в американском Салеме завершился процесс над ведьмами. По подозрению в связях с дьяволом на эшафот отправили два десятка человек. Власти пересмотрели дела казненных, а ученые постарались понять причины тех трагических событий.Неизвестная болезньПо сей день Салем, штат Массачусетс, — небольшой городок. Чуть более 40 тысяч жителей. В конце XVII века, конечно, было еще меньше. Тихое поселение пуритан — английских протестантов.На родине они подвергались гонениям. На новых берегах у ревнителей благочестия появилась возможность без опаски выражать свои религиозные убеждения. Но общность взглядов отнюдь не гарантировала мирного существования. Тем более в условиях компактного проживания. Пуритане верили как во всемогущего Бога, так и в вездесущего дьявола. У которого есть сообщники среди людей.В январе 1692-го девятилетняя Элизабет и одиннадцатилетняя Эбигейл, дочь и племянница салемского пастора Сэмюэла Пэрриса, внезапно заболели. Кричали, издавали странные звуки, прятались под мебелью, принимали необычные позы. Девочки жаловались, что кто-то постоянно "колет булавкой и ножом". Когда Пэррис пытался читать проповедь, они затыкали уши и корчились в судорогах.Осмотревший детей доктор пришел к выводу, что их околдовала ведьма. О схожих симптомах он читал в книге бостонского священника, недавнего выпускника Гарварда Коттона Мэзера.Элизабет и Эбигейл указали на Титубу — служанку Пэррисов. По одним источникам, она была негритянкой, по другим — индианкой. Также заподозрили нищенку Сару Гуд и Сару Осборн — одинокую вдову, ведущую судебную тяжбу с пуританами.Все три женщины давно не посещали церковь. Кроме того, следствие обнаружило у них "дьявольские метки" — пятна на теле.Сару Гуд подвели к больным девочкам и заставили взглянуть на них. Те тут же стали кричать и корчиться. Процедуру повторили с Титубой и Осборн — эффект тот же. Больше доказательств не требовалось.Арестовали не только их, но и некоторых родственников, сочувствующих и сомневающихся. За решетку отправили даже четырехлетнюю дочь Сары Гуд, которая заявила: "Я тоже ведьма". Не хотела разлучаться с матерью."Его святость — от лукавого"Вскоре стало известно о третьей заболевшей — 12-летней Энн Патнам. Она утверждала, что проклятье на нее наслал… пастор Джордж Берроуз. Столь высокое благочестие, которым отличался проповедник, — явно не от Бога, пояснила девочка.Охота на ведьм приобрела характер эпидемии: примеру Салема последовали в Бостоне, Топсфилде, Андовере. В общей сложности арестовали около 200 человек.В мае 1692-го губернатор Массачусетса создал специальный трибунал и назначил судей: того самого Коттона Мэзера, автора "трактата о колдунах", троих его друзей и некоего Уильяма Стафтона.Они долго совещались, вселяется ли дьявол в человека по его воле или против нее. Мэзер поставил точку в теологических спорах: согласие обязательно. Следовательно, все виновны.Первой на эшафот взошла Бриджен Бишоп. Салемцы давно подозревали ее в сношениях с бесами. Она несколько раз была замужем, причем поговаривали, что второго супруга сжила со свету именно с помощью черной магии. В июле повесили еще нескольких женщин, в том числе Сару Гуд."Ты лжец, — обратилась она с петлей на шее к священнику. — Отбери у меня жизнь — и Господь напоит тебя кровью".То, что святой отец позднее умер от горлового кровотечения, лишь укрепило веру людей в виновность Гуд. Пастор Берроуз на виселице без запинки прочитал "Отче наш" (считалось, что колдуны не способны на это). Но казнь не отменили.Расправы прекратились, когда в ведовстве уличили жену губернатора. Ее спасло заключение знатоков из Гарварда, рекомендовавших не использовать показания жертв в качестве доказательств. В мае 1693-го губернатор приказал отменить казни, заключенных освободили.Корень злаЧетыре года спустя коллегия судей признала ошибку, и в 1702-м их решение официально аннулировали. Но окончательного оправдания казненным и обвиненным пришлось ждать еще 250 лет.Только в 1957-м Содружество Массачусетса постановило отменить все приговоры. Уже в наши дни конгрессмены еще раз пересмотрели дело каждого, чтобы вынести вердикт о помиловании."Мы никогда не сможем изменить то, что случилось, — сказала сенатор Диана Дизоглио. — Но по крайней мере внесем ясность в это дело".В свою очередь, ученые хотели установить, что стало причиной недуга, который спровоцировал охоту на ведьм. Долгое время преобладала версия психиатров. Дескать, обычный психоз или детская шалость, переросшая в массовую истерию.Но в 1976-м биохимик Линда Капореа из Калифорнийского университета выдвинула альтернативную гипотезу: девочки могли отравиться ржаным хлебом, пораженным спорыньей (особым видом грибка, растущим на зерновых культурах).Она опиралась на дневники жителя Салема — Сэмюэла Сьюэлла. Тот отмечал, что влажная и теплая весна 1691-го перешла в жаркое лето. Для спорыньи условия почти идеальные. Вплоть до XIX века фермеры перетирали ее вместе с зерном в муку и даже не догадывались о подстерегающей их опасности.Спорынья — природный галлюциноген. Отравление может проявляться либо гангренозными поражениями, либо сбоями в нервной системе — то есть судорогами, припадками, видениями.В 2016-м ученые нашли объяснения и "дьявольским меткам". Всему виной тот же злополучный грибок."Гангренозное поражение со временем становится очень темным, древесным и твердым. А затем участок ткани отмирает", — пишет специалист по пластической и реконструктивной хирургии Университета Колорадо Лила Мундра.Тем не менее полного консенсуса среди специалистов пока нет. Значит, точку в салемской истории ставить еще рано.

https://ria.ru/20230526/klad-1871397601.html

массачусетс

бостон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

массачусетс, бостон, аналитика - религия и мировоззрение