https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878927132.html

Россия намерена добиваться целей спецоперации, заявил Песков

Россия намерена добиваться целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023

Россия намерена добиваться целей спецоперации, заявил Песков

Россия продолжает спецоперацию на Украине и намерена добиться своих целей, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:45

2023-06-17T20:45

2023-06-17T21:02

специальная военная операция на украине

россия

в мире

москва

киев

василий небензя

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию на Украине и намерена добиться своих целей, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы продолжаем специальную военную операцию и мы намерены добиться своих целей", - сказал он в интервью "Известиям".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html

россия

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киев

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россия, в мире, москва, киев, василий небензя, дмитрий песков