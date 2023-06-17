https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878927132.html
Россия намерена добиваться целей спецоперации, заявил Песков
Россия намерена добиваться целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
Россия намерена добиваться целей спецоперации, заявил Песков
Россия продолжает спецоперацию на Украине и намерена добиться своих целей, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:45
2023-06-17T20:45
2023-06-17T21:02
специальная военная операция на украине
россия
в мире
москва
киев
василий небензя
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию на Украине и намерена добиться своих целей, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы продолжаем специальную военную операцию и мы намерены добиться своих целей", - сказал он в интервью "Известиям".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html
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россия, в мире, москва, киев, василий небензя, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Москва, Киев, Василий Небензя, Дмитрий Песков
Россия намерена добиваться целей спецоперации, заявил Песков
Песков: Россия продолжит спецоперация и намерена достичь своих целей