https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878897841.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:51

2023-06-17T16:51

2023-06-17T16:51

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеКарта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 июня 2023 годаВ пятницу, 16 июля, российские войска нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Также за минувшие сутки российские соединения успешно отразили атаки противника на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Параллельно ликвидированы 97 артиллерийских расчетов, 103 района скопления живой силы и техники, командный пункт. Пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Истребительная авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-24, шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", 16 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 444 самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1124 реактивные системы залпового огня, 10047 танков и других бронемашин, 5141 орудие полевой артиллерии и 10996 единиц автомобильной техники.

россия

украина

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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