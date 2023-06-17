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Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:56 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/soglasheniya-1878921167.html
Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей
Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.06.2023
Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей
Тверская область заключила на ПМЭФ-2023 соглашения на общую сумму 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, комментируя итоги форума. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:56
2023-06-17T19:56
тверская область
тверская область
россия
игорь руденя
пмэф 2023
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ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. Тверская область заключила на ПМЭФ-2023 соглашения на общую сумму 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, комментируя итоги форума.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, под руководством губернатора на форуме работали руководители министерств и главы муниципалитетов, которые принимали активное участие в мероприятиях деловой программы – встречах, сессиях, панельных дискуссиях."В этом году на форуме Тверская область даже перевыполнила поставленные задачи. Мы подписали 17 соглашений о расширении действующих предприятий и реализации новых проектов. Предполагаем, что объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей", – сказал Руденя.По его словам, около 60% соглашений направлены на развитие обрабатывающей промышленности и предусматривают реализацию проектов в сфере импортозамещения.В частности, заключено соглашение о предоставлении Фондом развития промышленности РФ льготного займа компании "Аквариус" для запуска под Тверью серийного производства серверного и компьютерного оборудования. На площадке будут выпускать серверы, моноблоки, персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места, ноутбуки-трансформеры, планшетные компьютеры и смартфоны.ООО "Метавр" подтвердило намерения расширить и модернизировать существующий металлообрабатывающий комплекс, увеличить объемы производства, благодаря чему тверская продукция сможет заместить импортные компоненты для промышленных предприятий.Трехстороннее соглашение между компаниями ООО "Герс Технолоджи", АО "Газпром Шельфпроект" и АО "Новая сервисная компания" обеспечит разработку и производство импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли, а также ее использование на объектах ПАО "Газпром" при оказании нефтесервисных услуг на шельфовых месторождениях.Ряд соглашений направлен на реализацию знаковых и уникальных проектов. Это реновация историко-архитектурного комплекса Морозовского городка и сотрудничество с легендарной киностудией "Союзмультфильм" по созданию не имеющего аналогов тематического развлекательного и образовательного парка с любимыми героями отечественных мультфильмов.Также закреплены намерения по реализации крупных проектов в туризме. В том числе, планируется строительство крупного гостиничного комплекса с развитой инфраструктурой на озере Селигер, создание в Торопецком округе культурно-туристического кластера "Озеро Наговье", включая реставрацию имения генерала Алексея Куропаткина, что станет одним из значимых событий в рамках празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца.На форуме был развернут стенд Тверской области с информацией об инвестиционных проектах и площадках региона, действующих мерах поддержки инвесторов. Кроме того, посетители могли совершить виртуальное путешествие в "Торопец будущего" и увидеть, как будет выглядеть город после реализации к 950-летию инфраструктурных и культурных проектов, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230616/aviapromyshlennost-1878706643.html
https://ria.ru/20230615/rudenya-1878473927.html
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тверская область, россия, игорь руденя, пмэф 2023
Тверская область, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, ПМЭФ 2023
Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей

Руденя: Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей

© пресс-служба правительства Тверской областиТверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей
Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей
© пресс-служба правительства Тверской области
Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей
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ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. Тверская область заключила на ПМЭФ-2023 соглашения на общую сумму 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, комментируя итоги форума.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, под руководством губернатора на форуме работали руководители министерств и главы муниципалитетов, которые принимали активное участие в мероприятиях деловой программы – встречах, сессиях, панельных дискуссиях.
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"В этом году на форуме Тверская область даже перевыполнила поставленные задачи. Мы подписали 17 соглашений о расширении действующих предприятий и реализации новых проектов. Предполагаем, что объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей", – сказал Руденя.
По его словам, около 60% соглашений направлены на развитие обрабатывающей промышленности и предусматривают реализацию проектов в сфере импортозамещения.
В частности, заключено соглашение о предоставлении Фондом развития промышленности РФ льготного займа компании "Аквариус" для запуска под Тверью серийного производства серверного и компьютерного оборудования. На площадке будут выпускать серверы, моноблоки, персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места, ноутбуки-трансформеры, планшетные компьютеры и смартфоны.
ООО "Метавр" подтвердило намерения расширить и модернизировать существующий металлообрабатывающий комплекс, увеличить объемы производства, благодаря чему тверская продукция сможет заместить импортные компоненты для промышленных предприятий.
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Трехстороннее соглашение между компаниями ООО "Герс Технолоджи", АО "Газпром Шельфпроект" и АО "Новая сервисная компания" обеспечит разработку и производство импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли, а также ее использование на объектах ПАО "Газпром" при оказании нефтесервисных услуг на шельфовых месторождениях.
Ряд соглашений направлен на реализацию знаковых и уникальных проектов. Это реновация историко-архитектурного комплекса Морозовского городка и сотрудничество с легендарной киностудией "Союзмультфильм" по созданию не имеющего аналогов тематического развлекательного и образовательного парка с любимыми героями отечественных мультфильмов.
Также закреплены намерения по реализации крупных проектов в туризме. В том числе, планируется строительство крупного гостиничного комплекса с развитой инфраструктурой на озере Селигер, создание в Торопецком округе культурно-туристического кластера "Озеро Наговье", включая реставрацию имения генерала Алексея Куропаткина, что станет одним из значимых событий в рамках празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца.
На форуме был развернут стенд Тверской области с информацией об инвестиционных проектах и площадках региона, действующих мерах поддержки инвесторов. Кроме того, посетители могли совершить виртуальное путешествие в "Торопец будущего" и увидеть, как будет выглядеть город после реализации к 950-летию инфраструктурных и культурных проектов, пояснили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
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Тверская областьТверская областьРоссияИгорь РуденяПМЭФ 2023
 
 
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