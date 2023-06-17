https://ria.ru/20230617/soglasheniya-1878921167.html

Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей

Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.06.2023

Тверская область заключила на ПМЭФ соглашения на 60 миллиардов рублей

Тверская область заключила на ПМЭФ-2023 соглашения на общую сумму 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, комментируя итоги форума. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:56

2023-06-17T19:56

2023-06-17T19:56

тверская область

тверская область

россия

игорь руденя

пмэф 2023

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ТВЕРЬ, 17 июн - РИА Новости. Тверская область заключила на ПМЭФ-2023 соглашения на общую сумму 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, комментируя итоги форума.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, под руководством губернатора на форуме работали руководители министерств и главы муниципалитетов, которые принимали активное участие в мероприятиях деловой программы – встречах, сессиях, панельных дискуссиях."В этом году на форуме Тверская область даже перевыполнила поставленные задачи. Мы подписали 17 соглашений о расширении действующих предприятий и реализации новых проектов. Предполагаем, что объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей", – сказал Руденя.По его словам, около 60% соглашений направлены на развитие обрабатывающей промышленности и предусматривают реализацию проектов в сфере импортозамещения.В частности, заключено соглашение о предоставлении Фондом развития промышленности РФ льготного займа компании "Аквариус" для запуска под Тверью серийного производства серверного и компьютерного оборудования. На площадке будут выпускать серверы, моноблоки, персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места, ноутбуки-трансформеры, планшетные компьютеры и смартфоны.ООО "Метавр" подтвердило намерения расширить и модернизировать существующий металлообрабатывающий комплекс, увеличить объемы производства, благодаря чему тверская продукция сможет заместить импортные компоненты для промышленных предприятий.Трехстороннее соглашение между компаниями ООО "Герс Технолоджи", АО "Газпром Шельфпроект" и АО "Новая сервисная компания" обеспечит разработку и производство импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли, а также ее использование на объектах ПАО "Газпром" при оказании нефтесервисных услуг на шельфовых месторождениях.Ряд соглашений направлен на реализацию знаковых и уникальных проектов. Это реновация историко-архитектурного комплекса Морозовского городка и сотрудничество с легендарной киностудией "Союзмультфильм" по созданию не имеющего аналогов тематического развлекательного и образовательного парка с любимыми героями отечественных мультфильмов.Также закреплены намерения по реализации крупных проектов в туризме. В том числе, планируется строительство крупного гостиничного комплекса с развитой инфраструктурой на озере Селигер, создание в Торопецком округе культурно-туристического кластера "Озеро Наговье", включая реставрацию имения генерала Алексея Куропаткина, что станет одним из значимых событий в рамках празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца.На форуме был развернут стенд Тверской области с информацией об инвестиционных проектах и площадках региона, действующих мерах поддержки инвесторов. Кроме того, посетители могли совершить виртуальное путешествие в "Торопец будущего" и увидеть, как будет выглядеть город после реализации к 950-летию инфраструктурных и культурных проектов, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230616/aviapromyshlennost-1878706643.html

https://ria.ru/20230615/rudenya-1878473927.html

https://ria.ru/20230616/forum-1878783705.html

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тверская область, россия, игорь руденя, пмэф 2023