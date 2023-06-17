https://ria.ru/20230617/skolkovo-1878885282.html

В "Сколково" предложили возобновить граты для ранних фармстартапов

В "Сколково" предложили возобновить граты для ранних фармстартапов - РИА Новости, 17.06.2023

В "Сколково" предложили возобновить граты для ранних фармстартапов

Инновационные проекты стартапов по созданию импортозамещающих фармпрепаратов, находящиеся на стадии доклинических и клинических исследований фазы I-II, следует... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:48

2023-06-17T14:48

2023-06-17T14:52

сколково

фонд "сколково"

россия

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Инновационные проекты стартапов по созданию импортозамещающих фармпрепаратов, находящиеся на стадии доклинических и клинических исследований фазы I-II, следует поддерживать грантами с тем, чтобыразработчики получили возможность вывести новые лекарства на рынок, считает и.о. вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" Камила Зарубина.Выступая на сессии ПМЭФ-2023 на тему "Формируя спрос и предложение: курс на инновационное развитие фармацевтической отрасли в России", Зарубина подчеркнула, что геополитические вызовы диктуют необходимость инновационного импортозамещения лекарств. Однако сегодня особенности законодательной базы не всегда позволяют на ранних этапах разработки лекарственных препаратов использовать существующие механизмы."Мы наблюдаем снижение количества проектов, которые находятся на стадии клинических исследований. А многие не могут закончить доклинические исследования из-за отсутствия необходимого финансирования. Разработчики вынуждены сами искать финансирование у игроков рынка, но коммерческие организации редко идут на такой риск. В результате возникает “долина смерти” стартапов, которые так и остаются местечковыми научными проектами или уходят “в стол”, хотя имеют потенциал. В связи с этим мы предлагаем восстановить грантовую поддержку для проектов на стадии доклинических и клинических исследований фазы I-II по направлениям, которые будут согласованы с регулятором и фармацевтической отраслью", – сказала Зарубина, ее слова приводит пресс-служба Фонда.По мнению эксперта, эта мера также создаст спрос на новые ранние инновации, которые могут возникать в российских университетах и академических институтах.При этом, подчеркнула Зарубина, выбор направлений, по которым будет оказываться поддержка проектов, должен быть согласован с регулятором и фармацевтической отраслью."Такой подход рассчитан не на массовое применение – поскольку работа предстоит в условиях дефицита бюджета – а потому необходимо создание комитетов, которые помогут отбирать наиболее перспективные разработки", - пояснила она.Представитель Фонда "Сколково" также обратила внимание на важность синхронизации работы вузов и институтов развития, что необходимо для бесшовного перехода ранних проектов из научно-образовательной среды в среду развития и коммерциализации технологий.

https://ria.ru/20230616/skolkovo-1878703241.html

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сколково, фонд "сколково", россия, экономика