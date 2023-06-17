В "Сколково" предложили возобновить граты для ранних фармстартапов
В "Сколково" предложили возобновить граты для стартапов по созданию фармпрепаратов
© Фото : предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"Исполняющий обязанности вице-президента, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий, Фонд "Сколково" Камила Зарубина
© Фото : предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"
Исполняющий обязанности вице-президента, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий, Фонд "Сколково" Камила Зарубина
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Инновационные проекты стартапов по созданию импортозамещающих фармпрепаратов, находящиеся на стадии доклинических и клинических исследований фазы I-II, следует поддерживать грантами с тем, чтобы
разработчики получили возможность вывести новые лекарства на рынок, считает и.о. вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" Камила Зарубина.
разработчики получили возможность вывести новые лекарства на рынок, считает и.о. вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" Камила Зарубина.
Выступая на сессии ПМЭФ-2023 на тему "Формируя спрос и предложение: курс на инновационное развитие фармацевтической отрасли в России", Зарубина подчеркнула, что геополитические вызовы диктуют необходимость инновационного импортозамещения лекарств. Однако сегодня особенности законодательной базы не всегда позволяют на ранних этапах разработки лекарственных препаратов использовать существующие механизмы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"Исполняющий обязанности вице-президента, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий, Фонд "Сколково" Камила Зарубина
© Фото : предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"
Исполняющий обязанности вице-президента, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий, Фонд "Сколково" Камила Зарубина
"Мы наблюдаем снижение количества проектов, которые находятся на стадии клинических исследований. А многие не могут закончить доклинические исследования из-за отсутствия необходимого финансирования. Разработчики вынуждены сами искать финансирование у игроков рынка, но коммерческие организации редко идут на такой риск. В результате возникает “долина смерти” стартапов, которые так и остаются местечковыми научными проектами или уходят “в стол”, хотя имеют потенциал. В связи с этим мы предлагаем восстановить грантовую поддержку для проектов на стадии доклинических и клинических исследований фазы I-II по направлениям, которые будут согласованы с регулятором и фармацевтической отраслью", – сказала Зарубина, ее слова приводит пресс-служба Фонда.
По мнению эксперта, эта мера также создаст спрос на новые ранние инновации, которые могут возникать в российских университетах и академических институтах.
При этом, подчеркнула Зарубина, выбор направлений, по которым будет оказываться поддержка проектов, должен быть согласован с регулятором и фармацевтической отраслью.
При этом, подчеркнула Зарубина, выбор направлений, по которым будет оказываться поддержка проектов, должен быть согласован с регулятором и фармацевтической отраслью.
"Такой подход рассчитан не на массовое применение – поскольку работа предстоит в условиях дефицита бюджета – а потому необходимо создание комитетов, которые помогут отбирать наиболее перспективные разработки", - пояснила она.
Представитель Фонда "Сколково" также обратила внимание на важность синхронизации работы вузов и институтов развития, что необходимо для бесшовного перехода ранних проектов из научно-образовательной среды в среду развития и коммерциализации технологий.