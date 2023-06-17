https://ria.ru/20230617/shoygu-1878831436.html

Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО

Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО - РИА Новости, 17.06.2023

Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:38

2023-06-17T07:38

2023-06-17T09:19

безопасность

россия

омская область

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855926649_0:81:1437:889_1920x0_80_0_0_66a735f6bdedcb5f923f77d10ec7e241.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в Омской области, сообщили в Минобороны России. "Глава российского военного ведомства также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона. Сергею Шойгу доложили организацию комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также ее подготовку к отправке в формируемые воинские подразделения и части", - сообщили в ведомстве. Кроме того, на арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед отправкой в подразделения в зоне СВО и проходящим боевое слаживание формируемым подразделениям.

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на танковом заводе в Омской области Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы. 2023-06-17T07:38 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, омская область, сергей шойгу, видео