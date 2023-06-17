Рейтинг@Mail.ru
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 17.06.2023 (обновлено: 09:19 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/shoygu-1878831436.html
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО - РИА Новости, 17.06.2023
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:38
2023-06-17T09:19
безопасность
россия
омская область
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855926649_0:81:1437:889_1920x0_80_0_0_66a735f6bdedcb5f923f77d10ec7e241.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в Омской области, сообщили в Минобороны России. "Глава российского военного ведомства также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона. Сергею Шойгу доложили организацию комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также ее подготовку к отправке в формируемые воинские подразделения и части", - сообщили в ведомстве. Кроме того, на арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед отправкой в подразделения в зоне СВО и проходящим боевое слаживание формируемым подразделениям.
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу на танковом заводе в Омской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы.
2023-06-17T07:38
true
PT2M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855926649_0:0:1429:1072_1920x0_80_0_0_6f32f9fa8d7223f16c2867711f575529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, омская область, сергей шойгу, видео
Безопасность, Россия, Омская область, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в Омской области, сообщили в Минобороны России.
2023-06-17T07:38
true
PT2M23S
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО

Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО на базах резерва Омской области

© Минобороны России Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в Омской области, сообщили в Минобороны России.
"Глава российского военного ведомства также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона. Сергею Шойгу доложили организацию комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также ее подготовку к отправке в формируемые воинские подразделения и части", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, на арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед отправкой в подразделения в зоне СВО и проходящим боевое слаживание формируемым подразделениям.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОмская областьСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала