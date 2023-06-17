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Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО - РИА Новости, 17.06.2023
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:38
2023-06-17T07:38
2023-06-17T09:19
безопасность
россия
омская область
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в Омской области, сообщили в Минобороны России. "Глава российского военного ведомства также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона. Сергею Шойгу доложили организацию комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также ее подготовку к отправке в формируемые воинские подразделения и части", - сообщили в ведомстве. Кроме того, на арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед отправкой в подразделения в зоне СВО и проходящим боевое слаживание формируемым подразделениям.
россия
омская область
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Шойгу на танковом заводе в Омской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию на предприятии Омской области, где делают танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в ведомстве. В частности, министру показали автоматическую линию по сборке гусениц. Глава предприятия отметил, что за последние месяцы удалось увеличить объемы выпуска в разы.
2023-06-17T07:38
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безопасность, россия, омская область, сергей шойгу, видео
Безопасность, Россия, Омская область, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО
Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО на базах резерва Омской области