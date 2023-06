https://ria.ru/20230617/serial-1878610208.html

СМИ: скандальный сериал с дочерью Деппа и The Weeknd не получит продолжение

СМИ: скандальный сериал с дочерью Деппа и The Weeknd не получит продолжение - РИА Новости, 17.06.2023

СМИ: скандальный сериал с дочерью Деппа и The Weeknd не получит продолжение

Канадский певец Абель Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd, не собирается снимать второй сезон сериала HBO "Кумир" из-за скандалов, разгоревшихся вокруг... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T02:45

2023-06-17T02:45

2023-06-17T02:45

культура

новости культуры

джонни депп

знаменитости

звезды

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878617112_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_822d8859aab195f473315e70671c8772.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Канадский певец Абель Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd, не собирается снимать второй сезон сериала HBO "Кумир" из-за скандалов, разгоревшихся вокруг шоу. Об этом пишет Page Six со ссылкой на свои источники. По словам одно из инсайдеров, проект в целом никогда не задумывался как долгоиграющее шоу. The Weeknd сыграл лидера культа, в сети которого попала молодая певица. Образ поп-звезды, напоминающей Бритни Спирс, воплотила дочь Джонни Деппа — Лили-Роуз. Премьера "Кумира" состоялась в начале июня. Почти сразу сериал раскритиковали зрители и кинокритики за обилие постельных сцен и плохую актерскую игру. Сейчас один из самых ожидаемых проектов года называют "главным провалом года". Например, на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes шоу получило 26 процентов свежести от критиков и 58 процентов от зрителей. Это считается низким результатом, так как на ресурсе картина считается успешной, когда набирает 60 процентов свежести и больше.

https://ria.ru/20230607/znamenitosti-1876790335.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джонни депп, знаменитости, звезды, кино и сериалы