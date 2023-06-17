https://ria.ru/20230617/serial-1878610208.html
СМИ: скандальный сериал с дочерью Деппа и The Weeknd не получит продолжение
СМИ: скандальный сериал с дочерью Деппа и The Weeknd не получит продолжение - РИА Новости, 17.06.2023
СМИ: скандальный сериал с дочерью Деппа и The Weeknd не получит продолжение
Канадский певец Абель Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd, не собирается снимать второй сезон сериала HBO "Кумир" из-за скандалов, разгоревшихся вокруг... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T02:45
2023-06-17T02:45
2023-06-17T02:45
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Канадский певец Абель Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd, не собирается снимать второй сезон сериала HBO "Кумир" из-за скандалов, разгоревшихся вокруг шоу. Об этом пишет Page Six со ссылкой на свои источники. По словам одно из инсайдеров, проект в целом никогда не задумывался как долгоиграющее шоу. The Weeknd сыграл лидера культа, в сети которого попала молодая певица. Образ поп-звезды, напоминающей Бритни Спирс, воплотила дочь Джонни Деппа — Лили-Роуз. Премьера "Кумира" состоялась в начале июня. Почти сразу сериал раскритиковали зрители и кинокритики за обилие постельных сцен и плохую актерскую игру. Сейчас один из самых ожидаемых проектов года называют "главным провалом года". Например, на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes шоу получило 26 процентов свежести от критиков и 58 процентов от зрителей. Это считается низким результатом, так как на ресурсе картина считается успешной, когда набирает 60 процентов свежести и больше.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джонни депп, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
СМИ: скандальный сериал с дочерью Деппа и The Weeknd не получит продолжение
Сериал "Кумир" с дочерью Деппа и The Weeknd на фоне скандалов не продлят на второй сезон
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Канадский певец Абель Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd, не собирается снимать второй сезон сериала HBO "Кумир" из-за скандалов, разгоревшихся вокруг шоу. Об этом пишет
Page Six со ссылкой на свои источники.
По словам одно из инсайдеров, проект в целом никогда не задумывался как долгоиграющее шоу.
The Weeknd сыграл лидера культа, в сети которого попала молодая певица. Образ поп-звезды, напоминающей Бритни Спирс, воплотила дочь Джонни Деппа — Лили-Роуз.
Премьера "Кумира" состоялась в начале июня. Почти сразу сериал раскритиковали зрители и кинокритики за обилие постельных сцен и плохую актерскую игру. Сейчас один из самых ожидаемых проектов года называют "главным провалом года".
Например, на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes шоу получило 26 процентов свежести от критиков и 58 процентов от зрителей. Это считается низким результатом, так как на ресурсе картина считается успешной, когда набирает 60 процентов свежести и больше.
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