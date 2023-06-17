https://ria.ru/20230617/sdelka-1878932869.html

Зерновая сделка так и не была выполнена, заявил Песков

Зерновая сделка так и не была выполнена, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023

Зерновая сделка так и не была выполнена, заявил Песков

Решение России о зерновой сделке будет своевременно объявлено, договоренности в отношении РФ так и не выполнены, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:32

2023-06-17T21:32

2023-06-17T21:32

россия

дмитрий песков

в мире

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868610143_11:489:2718:2011_1920x0_80_0_0_65f0b41351b7b60de3a6171d7d2c43e1.jpg

СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Решение России о зерновой сделке будет своевременно объявлено, договоренности в отношении РФ так и не выполнены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Своевременно будет объявлено о решении российской стороны. Если констатировать просто ситуацию, то она так и не выполнена", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, в мире, зерновая сделка