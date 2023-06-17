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Зерновая сделка так и не была выполнена, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
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21:32 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/sdelka-1878932869.html
Зерновая сделка так и не была выполнена, заявил Песков
Зерновая сделка так и не была выполнена, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
Зерновая сделка так и не была выполнена, заявил Песков
Решение России о зерновой сделке будет своевременно объявлено, договоренности в отношении РФ так и не выполнены, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:32
2023-06-17T21:32
россия
дмитрий песков
в мире
зерновая сделка
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Решение России о зерновой сделке будет своевременно объявлено, договоренности в отношении РФ так и не выполнены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Своевременно будет объявлено о решении российской стороны. Если констатировать просто ситуацию, то она так и не выполнена", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, в мире, зерновая сделка
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Зерновая сделка
Зерновая сделка так и не была выполнена, заявил Песков

Песков: зерновая сделка так и не была выполнена, решение по ней объявят позже

© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Решение России о зерновой сделке будет своевременно объявлено, договоренности в отношении РФ так и не выполнены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Своевременно будет объявлено о решении российской стороны. Если констатировать просто ситуацию, то она так и не выполнена", - сказал Песков.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
РоссияДмитрий ПесковВ миреЗерновая сделка
 
 
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