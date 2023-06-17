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Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах
Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах - РИА Новости, 17.06.2023
Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения получили денежные выплаты по 50 тысяч рублей за подрыв западных бронемашин ВСУ на установленных ими минных... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:20
2023-06-17T05:20
2023-06-17T06:38
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения получили денежные выплаты по 50 тысяч рублей за подрыв западных бронемашин ВСУ на установленных ими минных полях, заявили Минобороны России. "В ходе выполнения поставленной задачи военнослужащие инженерно-саперного подразделения установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. Укронацисты предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но грамотно установленное минное поле предотвратило попытку прорыва", — сообщили в ведомстве.Это позволило уничтожить две бронированные машины иностранного производства противника, добавили в министерстве.В Минобороны отметили, что за уничтоженную технику западного производства военнослужащих также представили к государственным и ведомственным наградам.
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878825616.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах
Минобороны: саперы получили по 50 тысяч рублей за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах