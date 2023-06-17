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Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах - РИА Новости, 17.06.2023
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05:20 17.06.2023 (обновлено: 06:38 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/sapery-1878825800.html
Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах
Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах - РИА Новости, 17.06.2023
Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения получили денежные выплаты по 50 тысяч рублей за подрыв западных бронемашин ВСУ на установленных ими минных... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:20
2023-06-17T06:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения получили денежные выплаты по 50 тысяч рублей за подрыв западных бронемашин ВСУ на установленных ими минных полях, заявили Минобороны России. "В ходе выполнения поставленной задачи военнослужащие инженерно-саперного подразделения установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. Укронацисты предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но грамотно установленное минное поле предотвратило попытку прорыва", — сообщили в ведомстве.Это позволило уничтожить две бронированные машины иностранного производства противника, добавили в министерстве.В Минобороны отметили, что за уничтоженную технику западного производства военнослужащих также представили к государственным и ведомственным наградам.
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878825616.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах

Минобороны: саперы получили по 50 тысяч рублей за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский сапер
Российский сапер - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения получили денежные выплаты по 50 тысяч рублей за подрыв западных бронемашин ВСУ на установленных ими минных полях, заявили Минобороны России.
«
"В ходе выполнения поставленной задачи военнослужащие инженерно-саперного подразделения установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. Укронацисты предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но грамотно установленное минное поле предотвратило попытку прорыва", — сообщили в ведомстве.
Это позволило уничтожить две бронированные машины иностранного производства противника, добавили в министерстве.
В Минобороны отметили, что за уничтоженную технику западного производства военнослужащих также представили к государственным и ведомственным наградам.
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