https://ria.ru/20230617/sanktsii-1878933670.html
Россия не заставляет никого следовать ограничительным мерам, заявил Лавров
Россия не заставляет никого следовать ограничительным мерам, заявил Лавров - РИА Новости, 17.06.2023
Россия не заставляет никого следовать ограничительным мерам, заявил Лавров
Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:40
2023-06-17T21:40
2023-06-17T21:56
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
в мире
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В отличие от наших бывших западных партнеров не заставляем никого следовать каким-то ограничительным мерам в отношении не разделяющих нашу позицию стран", – сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с африканскими лидерами.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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россия, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, В мире
Россия не заставляет никого следовать ограничительным мерам, заявил Лавров
Лавров: Россия не заставляет никого следовать ограничительным мерам, в отличие от Запада