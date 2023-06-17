https://ria.ru/20230617/sanktsii-1878933670.html

Россия не заставляет никого следовать ограничительным мерам, заявил Лавров

Россия не заставляет никого следовать ограничительным мерам, заявил Лавров - РИА Новости, 17.06.2023

Россия не заставляет никого следовать ограничительным мерам, заявил Лавров

Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:40

2023-06-17T21:40

2023-06-17T21:56

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

в мире

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В отличие от наших бывших западных партнеров не заставляем никого следовать каким-то ограничительным мерам в отношении не разделяющих нашу позицию стран", – сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с африканскими лидерами.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

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2023

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россия, сергей лавров, в мире