https://ria.ru/20230617/sanktsii-1878895263.html
На ПМЭФ высказались о сближении России и Мьянмы
На ПМЭФ высказались о сближении России и Мьянмы - РИА Новости, 17.06.2023
На ПМЭФ высказались о сближении России и Мьянмы
Санкционное давление со стороны международного окружения сближает Россию и Мьянму, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 председатель Делового совета РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:02
2023-06-17T16:02
2023-06-17T16:02
пмэф-2023
россия
мьянма
юго-восточная азия
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Санкционное давление со стороны международного окружения сближает Россию и Мьянму, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков. В четверг, 15 июня, на полях Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Республикой Союз Мьянма, где последняя выразила намерение присоединиться к переговорному процессу по облегчению любых барьеров в торговле между членами ЕАЭС и Мьянмой. "Условия, в которых мы сегодня живем и развиваемся - это условия санкционного давления. Причём не только на Российскую Федерацию, но и на… Республику Союз Мьянма, которая сейчас находится в ситуации, очень похожей на российскую. По отношению к действующему правительству Мьянмы со стороны внешних партнеров применяется большое число ограничительных мер. В этом смысле тот опыт, который есть у Мьянмы, и тот опыт, который уже успела накопить Россия, может быть очень полезен и России, и Мьянме в будущем", - отметил собеседник агентства. По словам Полякова, подобное использование негативной риторики внешними партнерами, "безусловно", сближает Россию и Мьянму, доказательством чему является тот факт, что уже не первый год на Петербургском экономическом форуме "наиболее представительная делегация высокого уровня приезжает именно из Союза Мьянмы". "Собственно говоря, это прямой показатель и доказательство высокой степени интереса наших мьянманских партнеров к поиску идей, подходов, контактов и проектов в России… Прежде всего, они хотят открывать и показывать Мьянму российскому бизнесу: речь идёт об активном развитии туризма, инвестиций, торговли, взаимодействия в области сельского хозяйства - всех тех отраслях, которые активно развиваются в регионе Юго-Восточной Азии, и где Россия могла бы быть полезна и активна как партнер", - добавил председатель Делового совета "Россия-АСЕАН". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/memorandum-1878283094.html
https://ria.ru/20230614/myanma-1878075935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, юго-восточная азия, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз
ПМЭФ-2023, Россия, Мьянма, Юго-Восточная Азия, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз
На ПМЭФ высказались о сближении России и Мьянмы
Глава делового совета "Россия-АСЕАН": санкционное давление сближает Россию и Мьянму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Санкционное давление со стороны международного окружения сближает Россию и Мьянму, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков.
В четверг, 15 июня, на полях Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией
и Республикой Союз Мьянма, где последняя выразила намерение присоединиться к переговорному процессу по облегчению любых барьеров в торговле между членами ЕАЭС
и Мьянмой.
Мьянма подписала меморандум о сотрудничестве с ЕЭК
"Условия, в которых мы сегодня живем и развиваемся - это условия санкционного давления. Причём не только на Российскую Федерацию, но и на… Республику Союз Мьянма, которая сейчас находится в ситуации, очень похожей на российскую. По отношению к действующему правительству Мьянмы со стороны внешних партнеров применяется большое число ограничительных мер. В этом смысле тот опыт, который есть у Мьянмы, и тот опыт, который уже успела накопить Россия, может быть очень полезен и России, и Мьянме в будущем", - отметил собеседник агентства.
По словам Полякова, подобное использование негативной риторики внешними партнерами, "безусловно", сближает Россию и Мьянму, доказательством чему является тот факт, что уже не первый год на Петербургском экономическом форуме "наиболее представительная делегация высокого уровня приезжает именно из Союза Мьянмы".
"Собственно говоря, это прямой показатель и доказательство высокой степени интереса наших мьянманских партнеров к поиску идей, подходов, контактов и проектов в России… Прежде всего, они хотят открывать и показывать Мьянму российскому бизнесу: речь идёт об активном развитии туризма, инвестиций, торговли, взаимодействия в области сельского хозяйства - всех тех отраслях, которые активно развиваются в регионе Юго-Восточной Азии
, и где Россия могла бы быть полезна и активна как партнер", - добавил председатель Делового совета "Россия-АСЕАН".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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